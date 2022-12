Ministres auteurs ou actionnaires : le gouvernement à la lettre

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié, le 2 décembre dernier, l'ensemble des déclarations, d'intérêts et de patrimoine, des membres du gouvernement d'Elisabeth Borne, du moins celles qu'elle a en sa possession.

Depuis les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, qui ont créé cette HATVP, l'autorité administrative indépendante peut demander à l'administration fiscale différents documents pour lui permettre de remplir ses missions de lutte contre les conflits d'intérêt.

Les membres du gouvernement sont concernés par la communication des déclarations, mais aussi bien d'autres responsables publics, ainsi que les candidats à l'élection présidentielle. « Aujourd’hui, 17 000 responsables publics, qu’ils soient élus ou agents publics, déclarent leur patrimoine et leurs intérêts auprès de la Haute Autorité », précise cette dernière.

Nous avons relevé les droits d'auteur mentionnés par les membre du gouvernement « Borne 2 », afin de réactualiser une inquiétude exprimée par Emmanuel Macron lui-même en octobre 2021 : « Mais les Français vont finir par se dire que les ministres ne foutent rien et qu'ils passent leur temps à écrire des livres », avançait-il alors. Qui plus est, les succès de librairie étaient rarissimes...

Les observations sont présentées par ordre alphabétique et les volumes de ventes tirés des données Edistat.

Olivier Becht

Ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger

S'il n'a signé aucun livre et n'est actionnaire d'aucune entreprise liée à l'édition ou à la librairie, Olivier Becht préside depuis mars 2019 l'Association de promotion du projet de musée européen du manga, de l'animation, des figurines et arts graphiques japonais, fonction non rémunérée. La structure oeuvre à l'ouverture d'un musée européen du manga à Mulhouse.

Laurence Boone

Secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée de l'Europe

Laurence Boone détient 62 parts du capital du groupe Fnac Darty, d'une valeur totale de 2366 €, qui lui ont apporté une rémunération de 124 € en 2021.

Catherine Colonna

Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

Catherine Colonna est la propriétaire de 418 parts du capital du groupe Vivendi, propriétaire d'Editis, pour une valeur totale de 4573 €. En 2021, elle a reçu des dividendes à hauteur de 100 €, une valeur arrondie, précise sa déclaration.

Éric Dupond-Moretti

Garde des Sceaux, ministre de la Justice

Entre janvier 2016 et décembre 2021, Éric Dupond-Moretti a perçu 58.992 € de la part des éditions Michel Lafon pour plusieurs ouvrages, notamment Directs du droit, coécrit avec Stéphane Durand-Souffland, ou Éric Dupond-Moretti à la barre, coécrit avec Hadrien Raccah. En 2018, les éditions Ouroz/Kero (groupe Hachette) lui versent 35.791 € pour Le Dictionnaire de ma vie, cosigné avec Laurence Monsénégo.

Enfin, entre janvier 2019 et mai 2022, Calmann-Lévy (Hachette également) transfère un total de 27.710 € sur les comptes du Garde des Sceaux, correspondant aussi au Dictionnaire de ma vie, porté par Calmann depuis le rachat de Kero.

Dominique Faure

Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité

Dominique Faure possède 519 parts du capital du groupe Vivendi, propriétaire d'Editis, d'une valeur totale de 5200 €. Les dividendes versées en 2021 s'élèvent à 520 €.

Agnès Firmin-Le Bodo

Ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé

Actionnaire du groupe Fnac Darty, Agnès Firmin-Le Bodo en détient 80 parts au sein du capital, pour une valeur totale de 2688 €. Les dividendes, en 2021, se sont élevées à 80 €.

Olivia Grégoire

Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme

Autrice du livre Et après ? - Pour un capitalisme citoyen, préfacé par un certain Macron Emmanuel et publié au Cherche-Midi (Editis), Olivia Grégoire indique avoir reçu des droits d'autrice d'un montant de 737 € de la part de la maison en juin 2022. Paru en octobre 2021, son livre s'est écoulé à 521 exemplaires au total.

Bruno Le Maire

Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Sans doute l'auteur le plus connu du gouvernement, avec des couvertures de la Blanche à son nom, le ministre de l'Économie réunit ses droits d'auteur chez « divers éditeurs » dans la même case de sa déclaration, pour un total perçu, entre janvier 2017 et décembre 2021, de 166.911 €. Le Maire a publié chez Gallimard, mais Un éternel soleil, paru en novembre 2021, est sorti chez Albin Michel. Il est de loin le ministre auteur le plus vendeur du gouvernement...

Pap Ndiaye

Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse

Pap Ndiaye réunit lui aussi ses droits d'auteur de divers éditeurs, pour un montant total, entre janvier 2017 et décembre 2021, de 13.164 €. Pap Ndiaye a notamment publié aux éditions Gallimard et Tallandier.

Amélie Oudéa-Castéra

Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques

Amélie Oudéa-Castéra était actionnaire du groupe Lagardère (Hachette Livre), propriétaire de 150 parts d'une valeur totale de 2521 €. Elle n'a pas reçu de dividendes en 2021 et indique avoir cédé les actions Lagardère au moment de la déclaration. Disposant d'un portefeuille d'actions conséquent, Amélie Oudéa-Castéra possède également 18 parts au sein du groupe LVMH (qui a investi dans Gallimard, notamment), pour un montant de 10.471 € et 112 € de dividendes perçues en 2021.

Enfin, la ministre des Sports compte aussi 276 parts du groupe Vivendi (Editis), pour un montant total de 2676 €, sans dividendes touchées en 2021.

Isabelle Lonvis-Rome

Ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances

Magistrate et autrice, Isabelle Lonvis-Rome a touché 3927 € des éditions Enrick B entre janvier 2019 et décembre 2020, au titre de son Plaidoyer pour un droit à l’espoir. Pour Liberté, égalité, survie, paru chez Stock (Hachette) en 2020, elle a obtenu 1729 € l'année précédente. Elle a depuis publié L'emprise et les violences au sein du couple aux éditions Dalloz, préfacé par son confrère Éric Dupond-Moretti, vendu à 176 exemplaires depuis mars 2021, et Ensemble pour les droits des femmes ! (Alternatives), écrit avec Giula Clara Kessous, écoulé à 308 exemplaires depuis mars 2022.

Marlène Schiappa

Secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative

Si Bruno Le Maire est l'auteur le plus célèbre du gouvernement, Marlène Schiappa en est l'autrice. Connue pour ses ouvrages affriolants aux éditions de La Musardine, elle liste dans sa déclaration tous ses éditeurs : Grasset, La Musardine, donc, Leduc édition, Eyrolles, Edi8, Stock, les éditions de l'Aube, L'Observatoire...

Si l'on additionne l'ensemble des droits d'auteur mentionnés, le total atteint 116.305 €, pour une période allant de 2015 à 2022.

Sur l'année 2022 uniquement, Marlène Schiappa a reçu 12.000 € des éditions de L'Observatoire (Humensis), où elle a publié C'est une bonne situation, ça, ministre ? en juin (1249 exemplaires vendus à ce jour), et 5000 € des éditions Grasset (Hachette), où elle avait publié en 2020 Entre toutes les femmes : Onze rencontres exceptionnelles (1047 exemplaires vendus).

Notons qu'un ministre auteur, Gérald Darmanin, qui a publié Le séparatisme islamiste. Manifeste pour la laïcité (L’Observatoire) en février 2021, vendu depuis à près de 5500 exemplaires, ne mentionne pas les droits d'auteur touchés dans sa déclaration d'intérêts.

Photographie : Bruno Le Maire (IAEA Imagebank, CC BY 2.0), Éric Dupond-Moretti (Linelola54, CC BY SA 4.0) et Marlène Schiappa (UN Women, CC BY-NC-ND 2.0)