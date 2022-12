En Ukraine, les bibliothécaires sur le pied de guerre

L’identité ukrainienne est-elle une réalité ou une création sans fondement ? Derrière cette guerre impériale se pose cette grande question, dans un pays où près d’un tiers des Ukrainiens ont le russe comme langue maternelle. L'agression russe, outre qu’elle entend redéfinir l’avenir de l’Est européen, ambitionne de faire de même pour le passé.

Cette « opération » s’inscrit dans une lutte linguistique et culturelle qui prend racine dans le XIXe siècle des nationalismes. D’un côté, des velléités de mettre en évidence une spécificité ukrainienne, et de l’autre, une approche conquérante.

Trois jours avant le déclenchement des hostilités, Poutine a rendu l’équivalent d’une dissertation historique en guise de déclaration de guerre. Son argument : l’Ukraine est une fiction, « entièrement créée par la Russie », sans « les traditions d’un véritable État ». Et d’ajouter que l’identité ukrainienne est le résultat d’une campagne occidentale « visant à déformer la mentalité et la mémoire historique de millions de personnes ».

Un engagement mondial

Les forces russes ont par exemple démoli les archives d’État de Tchernihiv, contenant des informations sensibles du NKVD et du KGB sur les répressions de l’ère soviétique. Les archives de Boutcha ont notamment été saccagées et le département des archives d’Ivankiv vidé.

Les Russes ont endommagé plus de 300 bibliothèques d’État et universitaires depuis le début de la guerre, selon une enquête en ligne menée par la Bibliothèque nationale d’Ukraine. Les bibliothèques de grandes villes comme Marioupol, Volnovakha, Chernihiv, Sievierodonetsk, Boucha, Hostomel, Irpin, ou encore Borodianka, ont été ciblées, comme plusieurs milliers de bibliothèques scolaires.

D'après un relevé de l'Unesco rendu public en septembre dernier, 10 bibliothèques ont été endommagées par le conflit, un bilan malheureusement provisoire.

Commencée le 24 février, cette « lutte pour la mémoire nationale » prend deux formes, pour les bibliothécaires ukrainiens : la préservation des artefacts physiques et la numérisation rapide des archives existantes, afin de conserver les archives nationales, et par là même, la mémoire du pays.

Au début de la guerre, les archives de l'État n'étaient numérisées qu'à 0,6 %. Leur conservation a ainsi eu besoin d’une mobilisation expresse, à laquelle ont largement participé les bibliothécaires ukrainiens, armés de scanners numériques et d’appareils photo de haute technologie, et donc d’un prix élevé.

En soutien, des bibliothécaires de Stanford et du Centre autrichien pour les humanités numériques et le patrimoine culturel se sont engagés, et ont lancé, « Sauver le patrimoine culturel ukrainien en ligne », ou « SUCHO », le 1er mars dernier. En coordination avec le ministère de la Culture d’Ukraine, la Fédération internationale des associations de bibliothèques, le Conseil international des musées et la division Mémoire du monde de l’UNESCO, ces nombreux bénévoles ont protégé, entre autres, un grand nombre d’archives juives, musicales, des manuscrits galiciens vieux de quatre siècles, ou encore les matériaux du musée Boulgakov à Kyiv et les archives du Centre ukrainien d’études culturelles.

La nécessité de s'adapter

SUCHO forme actuellement des bibliothécaires qui assurent la sauvegarde ainsi que l’enseignement du travail d’archivage. Les Ukrainiens doivent numériser environ 86 millions de fichiers. Jusqu’à présent, 50 To de données ont été archivés grâce à cet effort collectif à l’échelle mondiale.

En parallèle, des organisations « plus petites et plus agiles » sont aussi à l’œuvre, comme le Shadows Project, lancé par l’étudiante en sécurité internationale de Stanford, Catarina Buchatskiy, âgée de 21 ans seulement. Depuis février dernier, elle a collecté des fonds pour des armoires résistantes aux bombes et des couvertures ignifugées à destination des bibliothèques.

« Notre mission est cruciale, car la destruction des archives peut être considérée comme faisant partie d’un génocide culturel », a déclaré Anatolii Khromov, à la tête des archives d’État ukrainiennes, au Guardian. L’institution est dépositaire non seulement de documents culturels et historiques importants, mais aussi d’actes de naissance et de décès, d’avis de mariage et de divorce, de dossiers de propriété et d’assurance. Actuellement, il vit dans un endroit tenu secret pour sa sécurité. Il a coordonné la première évacuation des archives d’État de Donetsk et Louhansk, premières d’une longue liste.

Malgré les destructions physiques, l’activité des bibliothèques se maintient vaille que vaille. Pour ce faire, il faut entretenir le réseau logistique et les déplacements de populations : à Kharkiv, qui est très souvent bombardée, beaucoup de gens vivent dans le métro, explique par exemple la présidente de l’Association ukrainienne des bibliothèques, Oksana Bruy.

Les bibliothécaires apportent les livres aux habitants, y compris dans les abris anti-bombes : « La bibliothèque n’est pas un bâtiment, la bibliothèque est une communauté », résume Bruy. En outre, les bibliothèques et leurs agents offrent un soutien psychologique aux traumatisés, surtout aux enfants, ajoute la présidente. Tenir un registre fidèle et précis des crimes de l’armée russe, voilà une manière pour les bibliothécaires de devenir des combattants. Enfin, ils répondent à une demande sans précédent de cours d’ukrainien...

