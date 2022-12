Way Inn : au fond de l’hôtel, le cauchemar

En effet, Neil se félicite de savoir passer inaperçu, qualité qu’il apprécie tout particulièrement : « Ils ne savent pas encore qui je suis, quel est mon rôle, ma signification. Mais je sais tout d’eux ». En tant que doublure pour congrès, il se fait passer pour plusieurs clients à la fois, collecte les informations requises, et profite du cadre idyllique proposé par l’hôtel. De préférence toujours la même chaîne, Way Inn — dont il possède d’ailleurs la carte Premium. Pour chaque hôtel Way Inn, un centre de congrès à proximité, de quoi rendre les choses particulièrement pratiques et agréables pour Neil Double. Malgré une occupation à l’apparence redondante et ennuyeuse, définie par sa monotonie, cet homme y trouve son compte et souhaiterait que cette vie ne cesse jamais, même si elle implique de côtoyer ces cols blancs sans intérêt.

Neil Double nous est tout d’abord parfaitement antipathique : lui qui semble constamment prendre les gens de haut ne songe pas une seule fois à se remettre en question. Il est peu commode, pince-sans-rire, un chouïa alcoolique… et pourtant charmant. Protagoniste mi-figue mi-raisin, donc. Jusqu’à ce que sa réalité soit défragmentée par ce que lui apprend cette belle femme rousse qu’il avait précédemment croisée dans un autre Way Inn, des années de ça : l’hôtel est vivant, et partout à la fois. Un seul objectif : s’étendre. Chaque nouveau lieu d’implémentation est l’occasion pour le système Way Inn de croître encore et encore, prendre de l’ampleur, coloniser l’espace et le temps.

Ce roman de Will Wiles est, somme toute, bien étrange. Démarrage qui semble peut-être un peu lent, quoiqu’il permet dès les premières pages de mettre en avant cette atmosphère dérangeante qui ne fait que croître. Le cauchemar est en réalité multiple. D’abord, dans sa banalité et l’ennui qu’il évoque. La routine partagée de tous ces gens qui sillonnent les congrès professionnels, les échanges phatiques, la recherche d’un réel intérêt à toutes ces rencontres, ces poignées de mains, et enfin ces litres d’alcool — comme pour mieux faire passer la pilule. « [L] es organisateurs et les exposants avaient intérêt à vous éblouir, à vous donner l’impression qu’il n’y avait pas assez mais trop, un surplus stupéfiant. Pour un congrès, laisser entendre qu’il n’est pas infini est un anathème : c’est pour cela qu’on nous noie sous les statistiques et les superlatifs, les mètres carrés et la fréquentation quotidienne, le nombre record de ceci et de cela. »

Ensuite, le cauchemar tel qu’il apparaît progressivement. Cette incertitude qui commence à ronger le narrateur, les premiers signes d’une psychose partagée à la lecture. Une complète incompréhension, traduite par un besoin viscéral d’obtenir des réponses, de comprendre. Car voici Neil embarqué dans ce qui semble être une réalité… distordue. Des tableaux sur les murs qui semblent représenter un même tout, découpé pour occuper chaque pièce, chaque couloir. Un radioréveil qui affiche toujours la même heure, même débranché, et dont émanent des voix sans mots, des grésillements, des échos. Des nuits interrompues, ponctuées par des balades nocturnes sans queue ni tête — la temporalité, l’espace autour de Neil, plus rien n’a de sens, alors qu’il parcourt des couloirs sans fin, où la même chambre, la sienne, existe partout et nulle part à la fois.

À mi-chemin entre un roman de science-fiction pure et un récit horrifique, Way Inn a de quoi surprendre…