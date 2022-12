Dumas revisité : les premières images des Trois Mousquetaires: D'Artagnan

Le long-métrage est réalisé par Martin Bourboulon, notamment à la tête du film Eiffel, sorti en 2021. Les Trois Mousquetaires ont été écrits par Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière, d’après le flamboyant roman d’aventure d’Alexandre Dumas, imprimé en 1844.

Dumas séduit, fascine, intéresse, amuse, enseigne. Victor Hugo. Tout le monde connaît la verve prodigieuse de M. Dumas, son entrain facile, son bonheur de mise en scène, son dialogue spirituel et toujours en mouvement, ce récit léger qui court sans cesse et qui sait enlever l’obstacle et l’espace sans jamais faiblir. Il ne couvre d’immenses toiles sans jamais fatiguer ni son pinceau, ni son lecteur. Sainte-Beuve. Les Trois Mousquetaires… notre seule épopée depuis le Moyen Âge. Roger Nimier. Les Trois Mousquetaires forment le plus divertissant des romans d’aventures.

Leurs personnages, Athos, Porthos, Aramis et d’Artagnan, sont sortis des bibliothèques pour descendre dans la rue. Ils ont enseigné l’insolence et l’amitié à beaucoup de jeunes Français qui ont aussi découvert les fatalités de l’amour en rêvant aux belles épaules de Milady et à ses regards de perdition. Kléber Haedens.