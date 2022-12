Une librairie en deuil : sa mascotte, le chat Poe, est décédée

Les fidèles de la librairie indépendante Sunrise Books, à High Point dans l'État de Caroline du Nord, ont appris la triste nouvelle sur la page Facebook de la librairie, ce 30 novembre.

Baptisé dans la librairie

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Poe, notre chat de librairie doux, amical et magnifique », peut-on lire. Et d’ajouter : « Elle avait environ 20 ans, et ses 4 dernières années ont été passées dans l’enseigne, adorée de tous. Elle nous manquera terriblement, et je suis sûr que beaucoup d’entre vous aussi. »

Avant 2018, Poe vivait avec sa propriétaire, Laura Simcox, qui est devenue employée chez Sunrise Books, nous apprend Yahoo News. Installée dans la librairie à partir de cet instant, la salariée devait se relayer avec Angel Schroeder, propriétaire de la librairie, afin de nourrir la petite bête, qui profita de la place suffisante pour installer son bac à litière.

Angel Schroeder est formel : « Nous avions des clients qui entraient et ne faisaient même pas semblant de regarder les livres. Ils étaient juste là pour caresser le chat. »

En vérité, celui qui fut photographié comme le plus célèbre des auteurs et câliné dans le sens du poil ne se prénommait pas Poe au départ : c’est à l’occasion d’un déménagement dans de nouveaux locaux que Post a changé d’identité : « Nous avons décidé qu’il fallait que ce soit un nom littéraire », explique Schroeder. Et d’ajouter : « Et puis nous avons réalisé que le nom n’aurait pas d’importance de toute façon, parce que les chats ne viennent pas quand vous les appelez. »

Poe serait mort d’une insuffisance rénale, mais ces 4 années chez Sunrise Books ne sont pas prêtes d’être oubliées par les fidèles de l’enseigne. « Elle était le chat de librairie parfait », résume le propriétaire. À présent, si l'on croit aux paroles du grand auteur américain, Poe doit hanter Sunrise Books de sa présence désinvolte et sage.

Et certainement, « ceux qui rêvent réveillés », et « ont conscience de mille choses qui échappent à ceux qui ne rêvent... qu’endormis », tourneront la tête, croyant avoir aperçu le petit chat dans un coin... La fascination, toujours, pour ces animaux aux « nobles attitudes » et « aux prunelles mystiques ».

Crédits photo : Sunrise Books (Facebook)