Une bibliothèque inspire les créations d'une célèbre bijoutière 

Ce 1er novembre, un étonnant événement était organisé dans les rues de la capitale « sous le ciel orangé d'automne », entre 13h30 et 18h30. Équipés de caddies, ces amoureux de la poésie et des livres ont distribué 1001 ouvrages offerts par le poète, Jean-Pierre Balpe. Ce happening, Poèmes à la criée, était initié par le collectif, Poésie is not dead, dédié à la création, diffusion et promotion des poésies expérimentales, notamment dans l'espace public.