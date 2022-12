Auteur et philantrope français, Dominique Lapierre est décédé

Amoureux de l’Inde et ancien grand reporter à Paris Match, Dominique Lapierre s’est battu tout au long de sa vie pour venir en aide aux enfants de Calcutta et aux plus pauvres habitants du Golfe du Bengale. « Ce n’est pas suffisant d’être un auteur de best-sellers, il faut se battre contre ces injustices que vous dénoncez dans vos livres », affirmait cet baroudeur.

Il avait concrétisé son engagement avec la création d'associations : « Action pour les enfants de Calcutta » aussi appelée « La Cité de la Joie » en hommage à son ouvrage consacré à un bidonville de la cité indienne, ainsi qu'« Action pour les enfants des lépreux de Calcutta ». Son œuvre caritative a permis de mettre sur pied de nombreuses structures – des écoles, des bateaux-hôpitaux –, et de venir en aide aux femmes de Bophal.

Son roman La Cité de la Joie, écoulé à plusieurs millions d'exemplaires et traduit en une trentaine de langues, avait ajouté une pierre à l’édific : la moitié des droits d’auteur étaient reversés pour lutter contre la misère en Inde. Ce livre, paru en 1985, a été adapté librement en film en 1992 par Roland Joffé, avec Patrick Swayze et Pauline Collins.

Sa carrière de journaliste débute à la fin des années 1950 dans Paris Match. En parallèle, il est également auteur avec des ouvrages tels que Plus grands que l'amour ou encore Un arc-en-ciel dans la nuit. Mais c'est notamment en collaborant avec son ami, l’écrivain américain Larry Collins, qu'il connaît le succès. Ensemble, ils ont écrit six ouvrages, dont Paris brûle-t-il ? (1964, Robert Laffont). Le roman retrace la journée du 25 août 1944 et la Libération de Paris. Il sera traduit en trente langues à l’international et adapté au cinéma par René Clément en 1966.

Lapierre a formé des duos littéraires avec l’Espagnol Javier Moro ou encore Jean-Pierre Pedrazzini. Lorsqu’il n’était pas en vadrouille, Dominique Lapierre occupait une demeure de Ramatuelle dans le sud de la France, tout proche de celle de son comparse Larry Collins, lui-même décédé en 2005. L’auteur était sous tutelle depuis 2014 à cause de sa santé.

Depuis quelques années il était également pensionnaire dans un Ehpad de la ville de Sainte Maxime, toujours dans le Var. Sa femme a confié être « en paix et sereine depuis que Dominique ne souffre plus ». Elle a ajouté « à 91 ans, il est mort de vieillesse ».

Le 6 mai 2008, le gouvernement indien lui avait décerné la médaille Padma Bhushan pour les actions qu’il menait en faveur des plus démunis.

Hommage de Rima Abdul Malak à Dominique Lapierre



Écrivain témoin du XXème siècle, Dominique Lapierre ne pouvait concevoir d’écrire sur les inégalités du monde sans s’engager comme citoyen pour tenter d’en résorber certaines.



Depuis l’adolescence, Dominique Lapierre a le goût de la découverte. Alors lycéen, il entreprend seul et sans un sou en poche un grand voyage vers le Mexique. De palabres en contorsions, il réussit à embarquer à Rotterdam sur un cargo direction La Nouvelle Orléans. Brièvement laveur de carreaux dans un couvent catholique, il y gagne les quelques sous qui lui permettront – à pied, en stop et en voiture – de gagner Mexico et de poursuivre son voyage désargenté à travers l’Amérique du Nord. « J'avais dix-huit ans. Je jonglais avec mon petit globe terrestre. La vie était prodigieuse. », confiera-t-il au Monde au retour de cette expédition digne d’un roman initiatique. A son retour, ses camarades l’appellent « Le Mexicain », il reçoit le grand prix de la Fondation Zellidja et Bernard Grasset publie sous le titre Un dollar les mille kilomètres le récit de cette folle aventure. Comme dans les romans qui lui vaudront un succès retentissant pendant plus de cinquante ans : le personnage est campé.



L’appétit d’ailleurs de Dominique Lapierre lui fournira la matière de nombre de ses romans. A la fois écrivain et journaliste, il se nourrit de ses voyages et de ses rencontres en mêlant la rigueur à la curiosité. En 1964, fort de la dissection d’une immense somme de documents d’archives, il co-écrit Paris brûle-t-il avec Larry Collins­. Ce texte, qui dépeint la lutte de Paris pour sa Libération au terme de la Seconde Guerre Mondiale et sera adapté par la suite au cinéma, est le premier grand succès de l’écrivain.



À la fois journaliste et romancier, Dominique Lapierre choisit avant tout des sujets qui le touchent au cœur et fait de ses textes un outil pour révéler l’injustice au grand jour et essayer de la combattre. Frappé par la misère lors de ses voyages en Inde, Dominique Lapierre se passionne pour l’histoire du sous-continent, y voyage régulièrement et apprend le bengali avant de publier en 1985, La Cité de la joie. Il y décrit le parcours de religieux qui travaillent dans les bidonvilles de Calcutta. Ce récit poignant, à la fois lanceur d’alerte et creuset d’espoir pour ce qu’il appelait « malgré la malédiction […] une cathédrale de joie, de vitalité, d’espérance », conquiert les lecteurs français et étrangers. En créant une Fondation éponyme, Dominique Lapierre consacre ensuite une large partie de ses droits d’auteurs à soutenir l’action humanitaire, notamment dans le domaine de la santé, en Inde. Il restera toute sa vie fidèle à ce soutien financier et à cet engagement de terrain.



Écrivain prolifique, Dominique Lapierre renouvelait sans cesse ses sujets : depuis Ô Jérusalem jusqu’à Il était minuit à Bhopal en passant par Il était une fois l’URSS, il réjouissait les lecteurs par l’épaisseur de ses descriptions - cités d’Orient, steppes russes et paysages du sous-continent indien… Ces romans qui font rêver autant qu’ils éveillent, il les écrit tantôt seul, tantôt aux côtés de frères de plume tels que Larry Collins, Javier Moro ou Jean-Pierre Pedrazzini, symbole, s’il en est, du goût du partage de l’auteur.



Voyageur, conteur, philanthrope, Dominique Lapierre a toujours veillé à ce que l’écho de sa littérature ne se résume pas aux belles paroles. Nous perdons aujourd’hui un grand écrivain, généreux dans ses textes et généreux dans sa vie.



J’adresse à sa famille et à ses proches mes plus sincères condoléances.

