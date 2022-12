Un millier de livres volés à la “Bancarella del Professore

D’après « Il Professore », ces voleurs sont passés près de la « bancarella » (où sont entreposés les livres d’occasion) toutes les nuits pendant une semaine, vers quatre heure du matin. À chaque fois, ils ont chargé une voiture d'au moins 200 ouvrages par fournée, pour un total d'environ 1000 disparus.

Mais les voleurs ne sont pas bibliophiles. Au quotidien Corriere della Sera, Alberto Maccaroni suggère qu’ils ont volé les livres dans le but de les revendre.

Le responsable : un trentenaire en trottinette

Les carabiniers du poste de Flaminia ont retrouvé un homme de 30 ans sur une trottinette. Aidé d'un potentiel complice, il se serait approprié plus d'un millier d'écrits, dont des romans, bande dessinées et ouvrages documentaires.

L'absence de livres rares, précieux ou d'art dans le larcin confirmerait, selon le propriétaire de la « Bancarella », qu’il s’agirait d’un cambriolage un peu improvisé. Par ailleurs, Alberto Maccaroni précise que « les voleurs ont même pris possession d'un chariot que j'utilisais pour déplacer les cartons avec les publications ».

« J'espère qu’au moins ils liront plus de livres… »

« Il Professore » œuvre à construire à Rome un espace de partage et de diffusion de la culture. Et cette initiative elle-même se trouve attaquée par ces actes de malfaisance : « [C]es vols nous posent des problèmes non pas pour la valeur des livres volés, mais plutôt parce que les livres sont donnés par des citoyens qui nous aiment et qui participent souvent à nos initiatives culturelles, aux rencontres entre écrivains et lecteurs que nous organisons. »

Il fait toutefois preuve d'empathie dans une période de crise et de forte inflation : « Ce qui m'arrive montre à quel point les gens ont besoin d'argent. J'espère qu’au moins ils liront plus de livres… »

Dans tous les cas, après vingt ans de travail pour cette libraire de rue, « il Professore » a décidé d’acheter une petite caméra de vidéosurveillance pour pouvoir protéger cet espace qui signifie beaucoup pour les Romains.

Crédits photo : Chris Downer (CC BY SA 2.0.)