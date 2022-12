Les librairies Payot saisissent la justice contre le Valais

De fait, l’aide n’était accordée qu’à l’enseigne alémanique Orell Füssli/Thalia, laissant de côté Fnac — pas vraiment un indépendant, certes —, mais également la librairie Payot, groupe indépendant, lui. Son PDG dénonçait alors une « distorsion de concurrence », évoquant un choix « discriminatoire, et donc illégal ».

Dans sa présentation, le service de la Culture du Valais détaillait les choses comme suit :

La première mesure concerne les librairies valaisannes indépendantes, membre de l’association LIVRESUISSE ou dont le siège social est inscrit au registre du commerce valaisan et disposant d’un espace d’accueil pour le public. Pour chaque achat effectué du 15 novembre au 24 décembre, les clients se voient offrir un livre d’un auteur valaisan ou d’une auteure valaisanne. Cette mesure de politique culturelle vise à faire (re) découvrir la littérature valaisanne et à conquérir de nouveaux publics.

Le Haut-Valais ne comptant aucune librairie indépendante sur son territoire, décision avait été prise d’inclure les trois librairies Zap de Brigue, Viège et Zermatt appartenant au groupe Orell Füssli. L’objectif était d’éviter d’exclure de l’offre près d’un quart de la population du canton.

« On constate toujours la même chose. C'est ceux qui ont déjà le ventre bien plein qui viennent demander la plus grande part du gâteau. C'est toujours comme ça. Pour nous, c'est important d'avoir des aides ciblées », avait rétorqué Mathias Reynard devant les revendications de Payot. « On vient aider les petites librairies, qui ont leur siège social en Valais, les petites librairies indépendantes, (...) et pas les chaînes, comme la Fnac et Payot, qui ne sont pas inclues là-dedans. »

Retournement valaisan

Dans un premier temps, et face à la mise en demeure qu’avait déclenchée Payot, le canton optait pour une sage reculade. Tout en assurant réfléchir à des solutions. Agacé par des lenteurs administratives, le tout sur fond de conflits politiques, le PDG de Payot, Pascal Vandenberghe, optait pour le recours légal : fin novembre, il saisissait donc le Conseil d’État du Valais.

Les échanges n’ayant en effet pas abouti à un compromis satisfaisant à ses yeux, il estimait cette première requête indispensable. Et, dans l’attente des réponses que l’autorité administrative fournirait, laissait déjà poindre la menace d’un recours auprès du Tribunal cantonal par la suite.

Et d’ajouter : « En attendant que le Conseil d’État statue, nous maintenons l’opération dans les librairies Payot du canton (Sierre et à Sion), en prenant à notre charge le livre d’un auteur valaisan offert, de façon que la population puisse continuer à en bénéficier. »

Le canton a finalement tranché et le conseiller d’État Mathias Reynard propose donc une modification pour les librairies du Haut-Valais : le livre gratuit sera offert pour tout achat d’une place de cinéma ou dans les deux théâtres de création du territoire.

« Des actions de médiation culturelle seront organisées les soirs concernés pour présenter les œuvres au public. En outre, deux projections spéciales seront organisées le 6 décembre à Brigue et le 20 décembre à Sion », poursuit le communiqué du service de la Culture.

“Mépris témoigné”

Or, le délai de trois jours suivant le dépôt du recours devant le Conseil d’État est parvenu à échéance… sans que ce dernier ne se prononce. L’unique alternative serait donc le tribunal cantonal et, pour ce faire, Payot estime disposer de multiples infractions à faire constater, tant à la loi qu’à la Constitution fédérale.

Et justement, en ce jour de Grittibänz de la Saint-Nicolas, l’enseigne de librairie révèle avoir saisi l’autorité administrative. Le courrier de la Chancelerie est finalement parvenu : le Conseil d’État est notifié et le Gouvernement « a décidé de transmettre le recours précité à la Présidence [...] pour instruction ». Mais la réponse du CE attesterait plutôt du « mépris qui nous est témoigné depuis le début de cette affaire », relève Pascal Vandenberghe.

« La volonté des autorités cantonales de nous apporter une réponse définitive après que l’opération sera arrivée à son terme n’est que trop évidente. Nous n’en sommes pas dupes, et nous ne renoncerons pas pour autant. »

Le Tribunal répondra donc de la légalité de l’opération. Et le PDG d’ajouter : « Qu’une entreprise privée doive contraindre les autorités d’un État constitué à respecter et appliquer les lois dont elles sont censées être les garantes, c’est le monde à l’envers. En droit international, un tel comportement d’un État lui vaudrait le qualificatif d’“État voyou”. »

L’offre de gratuité sera bien maintenue dans les librairies Payot de Sierre et Sion, à la charge de l’entreprise, « de façon que la population puisse continuer à en bénéficier jusqu’au pied du sapin. Nous en exigerons le remboursement intégral au DSSC si nous obtenons gain de cause en justice. »

Et Saint Nicolas de Flüe de regarder ses eucharisties avec une certaine circonspection…

Crédits photo : Liliana Fuchs, CC BY ND NC 2.0