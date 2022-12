John le Carré et des espions dans La Grande Librairie

À quoi ressemble vraiment un agent du renseignement ? D'où vient notre fascination pour cette littérature dont John le Carré demeure le maître incontesté ? Et dans quelle mesure l'écrivain n'est-il pas lui-même une figure de l'espion ?

On rendra ainsi un hommage à l'écrivain britannique John le Carré, disparu il y a deux ans, et dont le 26e roman, L'Espion qui aimait les livres (trad. Isabelle Perrin, Gallimard), vient de paraître à titre posthume et sonne comme un testament. Julian, un ancien trader de la City fraîchement reconverti en libraire mène une existence paisible dans une petit ville du Suffolk, à l’est de l’Angleterre. Sa rencontre avec le mystérieux Edward Avon bouleverse son installation - et nous embarque dans une intrigue d'espionnage digne des plus grands romans de John Le Carré.

Après des grands succès de librairies portant sur Robert Kennedy ou John Edgar Hoover, Marc Dugain inaugure sa collection consacrée à l’espionnage chez Gallimard avec Paysages trompeurs (Gallimard). Un agent du renseignement français est envoyé en Somalie dans une opération militaire qui tourne au fiasco. Pour se faire oublier, il opte pour la clandestinité. Un ami - documentariste et ancien militaire - ainsi qu’une psychologue tentent de le faire survivre. Ensemble, ils vont monter un ultime coup pour braquer des narcotrafiquants colombiens et des pasdarans iraniens. Un roman palpitant qui nous emmène au cœur des enjeux géopolitiques planétaires.

Historien du renseignement, Remi Kauffer publie Les Espions de Cambridge (Perrin) et revient sur l’histoire vraie d’une trahison qui a ébranlé les services secrets britanniques. Au milieu des années 1930, cinq étudiants de la prestigieuse université de Cambridge deviennent espions pour l’URSS et vont trahir leur pays. Remi Kauffer démantèle le développement et l’action de ce réseau de l’ombre qui a agi au profit de Staline.

Comment devient-on espion ? Comment arrive-t-on à se cacher, à trahir, à mentir ? Autant de questions auxquelles répond Stéphanie Duncan dans Espions, une histoire vraie (Tallandier) adapté de son podcast à succès diffusé sur France Inter. Agents-double, infiltrés, indicateurs… la journaliste dresse le portrait de 17 espions et espionnes de la CIA, du Mossad, du KGB ou de la DGSE. Elle revient sur ces histoires qui regorgent de romanesque et qui ne cessent de nous fasciner.

Il y a douze ans, Yves Grevet achevait sa trilogie d’aventure culte « Méto ». Il revient avec un quatrième tome intitulé Zone Noire (Syros) et deux BD publiées chez Glénat qui prolongent cet immense succès public et de librairie. On y retrouve MÉTO, l’espion qui a passionné des milliers de lecteurs et un personnage d’espionne saisissant : Ursina.

Cette semaine, rencontre avec un « braqueur » de textes : Bruno Bachelier ! Vous allez le voir, sa fureur de lire est contagieuse. Avec Hélène Portugal et Nicolas Gonnot, il a créé en 2019 une librairie à Besançon, Reservoir books.