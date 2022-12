Salariés en grève : Cultura se dit vigilant au “pouvoir d’achat

Dans les tracts qui seront distribués cet après-midi, la CGT Cultura se montre incisive : « Ce ne sont pas les salariés qui bloquent les magasins par la grève, mais bien la Direction de Cultura par leur immobilisme. C’est par des mobilisations collectives et notre solidarité que nous pourrons obtenir satisfaction. »

Sollicitée sur différents points, la direction de l’enseigne apporte quelques précisions, à commencer par le refus qu’on lui prête de refuser une négociation avant février 2023, date des prochaines NAO : « Nous avons déjà négocié et signé un accord NAO au mois de juillet au titre de l’année 2022 avec nos organisations syndicales majoritaires. Sur la demande de ces mêmes syndicats majoritaires dans l’entreprise, nous avons convenu d’anticiper les négociations pour l’année 2023 dès le mois de février. »

Sur la disparité que constate la CGT entre les salaires et la demande d’harmonisation, Cultura ne fait en revanche pas de commentaires. Toutefois, le distributeur de loisirs culturels réitère son attachement à « un dialogue social fort et sommes en permanence en échange et discussions avec nos partenaires sociaux, incluant la CGT, syndicat minoritaire chez Cultura ».

Et d’ajouter : « Dès septembre [2022, NdR] et à la demande de nos trois organisations syndicales représentatives, nous avons accepté d’ouvrir de nouvelles discussions, qui ont permis d’aboutir à un accord d’entreprise signé par la CFDT et la CFE-CGC sur le versement d’une prime de partage de valeur. »

Par ailleurs, les revendications du syndicat s’inscrivent dans un cadre plus large, qui dépasse le seul cas de l’enseigne : « Comme toutes les entreprises et salariés français, nous sommes confrontés à l’impact du niveau de hausse de l’inflation. » De ce fait, Cultura met en avant d’avoir été « particulièrement vigilant tout au long de l’année 2022 en menant des avancées significatives pour agir sur le pouvoir d’achat de nos collaborateurs ».

Et d’énumérer plusieurs mesures comme la mise en place des titres restaurants, l’évolution de la grille salariale, versement de primes, le versement d’intéressements et participations ainsi que la revalorisation de la prime d’ancienneté.

Ainsi, « il n’y a pas eu d’absence de revalorisation salariale puisque nous avons revalorisé tous les salaires dès le 1er juillet 2022 ». En outre, l’entreprise a choisi « de verser en janvier une première prime de partage de valeur de 100 €, et venons de verser au mois de novembre une nouvelle prime de 300 € à l’ensemble des collaborateurs ».

Pour autant, quand le syndicat estime que les résultats permettraient une révision significative de la rémunération, Cultura revient à ses premières amours : « Nous n’avons pas de commentaires à faire sur la situation financière de l’entreprise. »

