Jean d'Ormesson ou le bonheur : “La paresse, c’est merveilleux !

La fondation Jean Jaurès a publié une enquête sur la flemme en France, relève cette semaine l'INA. Il semblerait que depuis la crise sanitaire, les Français n’aient plus envie de trop en faire (résultats en fin d'article). Mais paresser, est-ce si mal ?

Certains penseurs et artistes ont puisé leur inspiration dans ces instants volés au temps, où tout devient possible. Reviendra-t-on sur Le Droit à la paresse de Paul Lafargue ou encore l’Éloge de la paresse d’Eugène Marsan, ou plus récemment, un Éloge de la sainte paresse signé Erik Sablé…?

Et ce n'est pas le regretté Jean d'Ormesson, mort il y a 5 ans maintenant, qui dirait le contraire. En 1959, interviewé en plateau par Pierre Desgraupes, il disait apprécier de dormir et plus encore : « La paresse, c'est merveilleux parce qu'on abandonne les choses, on abandonne le monde mais en s'en rendant compte. » (voir INA)

L'écrivain venait alors présenter son dernier ouvrage, Du coté de chez Jean. L'entretien complet se retrouvera ci-après :

Quant à l’enquêt réalisée avec l’IFOP, elle remet quelque peu les pendules à l’heure, note la Fondation Jean Jaurès. D’une façon générale, une partie des actifs, et notamment les plus jeunes, se sont petit à petit désengagés de leur travail, un peu comme s’ils étaient entrés dans une forme de résistance silencieuse et passive à l’image de Bartleby.

Le héros de la nouvelle éponyme d’Herman Melville, scribe de profession, repousse toutes les demandes qu’on lui fait – à commencer par celles de son patron – par la phrase restée célèbre « I would prefer not to » : je préférerais ne pas le faire.

Un phénomène illustre cela : le « Quiet quitting » (« démission silencieuse »), phénomène qui consiste à en faire le moins possible au travail sans se faire licencier. Certains se filment même – le nombre de vues sur TikTok a dépassé les 40 millions. Il ne s’agit pas d’une démission véritable, mais d’une démission mentale, d’une sorte de démission silencieuse ou clandestine.

