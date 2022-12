250 auteurs au salon du livre de Boulogne-Billancourt 

Manifestation annuelle, le Salon du Livre de Boulogne-Billancourt réunit les écrivains majeurs du paysage littéraire français ainsi que les richesses éditoriales de la rentrée : auteurs remarqués par les jurys des prix de l’automne, primo-romanciers, historiens de renom, encres noires du polar, créateurs fabuleux de l’univers jeunesse, personnalités issues des arts et des médias, auteurs-photographes, dessinateurs et illustrateurs, sans oublier de prolifiques auteurs locaux.

Une place de choix sera réservée à la bande dessinée et au manga lors de la soirée spéciale du vendredi 2 décembre, avec notamment des animations autour de la série One Piece, d’Eiichiro Oda. En partenariat avec les éditions Glénat, une exposition de planches, l’installation d’un décor spécial et la projection du film One Piece Red, samedi 3 décembre à 11h au cinéma Landowski.

Jean Michelin inaugurera les Grands entretiens de cette édition autour de son roman Ceux qui restent (Héloïse d’Ormesson, 2022), finaliste du Grand Prix de l’Académie française 2022, suivi du Président d’honneur du Salon, Christophe Ono-dit-Biot, dont le poétique Trouver refuge (Gallimard, 2022) figurant dans la liste finale de la sélection du prix Renaudot.

Simon Liberati, lauréat du prix Renaudot 2022, présentera son ouvrage Performance paru aux éditions Grasset. Yasmina Khadra nous mènera sur les traces d’un héros algérien dans son magistral Les Vertueux (Mialet Barrault, 2022), tandis qu’Yves de Gaulle, Camille Pascal et Emmanuelle Favier débattront des liens entre histoire et roman et qu’Amanda Sthers et Pauline Lévêque exploreront la clameur des villes. Raphaëlle Giordano, une des plus grosses vendeuses de livres en France, vous présentera également son dernier livre.

Parmi les auteurs qui figurent également sur les listes des prix littéraires, Gilles Marchand, Makenzy Orcel, Oscar Lalo et Pascale Robert-Diard, dont La Petite Menteuse (L’Iconoclaste, 2022) doublement sélectionnée pour le Goncourt et Interallié. Olivia de Lamberterie présentera un deuxième récit piquant, Comment font les gens ? (Stock, 2022)

Parmi les grands témoins et fins observateurs de la vie publique à découvrir durant ce week-end : le diplomate russo-ukrainien Vladimir Fédorovski pour son expertise sur les deux pays en conflit ; les journalistes Robert Namias, auteur d’un polar très documenté sur le milieu télévisuel qu’il connaît si bien, Yves Thréard, du Figaro, qui a compilé Une certaine idée de la France (Éditions du Rocher, 2022), témoignages de douze personnalités, et enfin Matthieu Gallet, qui raconte son ascension à la tête de Radio France et sa chute dans Jeux de pouvoir (Bouquins, 2022).

Boulogne-Billancourt, ville du cinéma, est toujours accueillante pour les professionnels du 7e art : Mathias Moncorgé-Gabin présentera le livre accompagnant la grande exposition que l’espace Landowski consacre à son père Jean, Jean-Pierre Lavoignat dévoilera son bel ouvrage sur Romy Schneider ; habitué du Salon, Guillaume Evin viendra évoquer L’ami Brialy, prince des dandys (Hugo Image, 2022); Macha Méril se souviendra d’une romance passionnée avec L’Homme de Naples (L’Archipel, 2022), tandis qu’Anne Parillaud raconte une poignante histoire d’emprise dans Les Abusés (Robert Laffont, 2021). Quant au comédien et humoriste Élie Semoun, il signera son premier roman, Compter jusqu’à toi (Robert Laffont, 2022).

Olivier Dain-Belmont, Louise Drul, Rozenn Brécard, Sarah Andrés, Sandrine Kao proposeront cinq ateliers créatifs aux enfants de 5 à 10 ans samedi 3 et dimanche 4 décembre.

Jeudi 1er décembre de 10h à 17h, sous le parrainage cette année d’Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020, auteur multi-primé de L’Anomalie (Gallimard), l’événement traditionnellement organisé par la radio « La Voix d’Ambroise-Paré » recevra dans cet établissement une vingtaine d’auteurs et le peintre Claude d’Haeye pour offrir un moment privilégié aux patients, au personnel soignant et aux amateurs de livres (adresse : 9, avenue Charles- de-Gaulle).