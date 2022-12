Le poète kurde Nedim Türfent recouvre la liberté

Le rédacteur en chef et journaliste de l’agence de presse pro-kurde Dicle News Agency (DIHA) a été accueilli à sa sortie de prison par l’Association des journalistes Dicle Firat (DFG), ses collègues, l’avocat de l’Association des médias et des études juridiques (MLSA), ainsi que sa famille.

Il avait été condamné à 8 ans et 9 mois de prison après son arrestation le 12 mai 2016 à Van. Elle est survenue peu de temps après qu’il ait dénoncé les mauvais traitements infligés par les forces de police spéciales aux travailleurs kurdes. Après la diffusion de sa séquence vidéo, Türfent a commencé à recevoir des menaces de mort de la part de la police, et a été la cible d’une campagne de harcèlement en ligne.

Lors d’une première audition à Hakkari le 14 juin 2017, Türfent avait été accusé d’« appartenance à une organisation terroriste » et de « propagande pour une organisation terroriste ». Le journaliste et poète s’est vu refuser le droit de comparaître physiquement devant le tribunal à 7 reprises. De plus, sur les 20 témoins cités, 19 sont revenus sur leur déclaration, affirmant que ces dernières avaient été extraites sous la torture.

Le MLSA a fourni au poète un conseil juridique et a notamment dénoncé sa détention et sa condamnation devant la Cour Européenne des droits de l’homme.

Ma Thida, présidente du comité des écrivains en prison de PEN international, a déclaré : « La communauté PEN salue la libération tant attendue de Nedim Türfent, alors qu’il n’aurait jamais dû passer un seul jour en prison. Son calvaire est un rappel douloureux de la situation difficile de la liberté d’expression en Turquie et du prix élevé que les écrivains et les journalistes paient pour simplement s’exprimer. Aujourd’hui, alors que nous célébrons la libération de Türfent, nous nous souvenons également de tous ceux qui sont encore détenus en Turquie pour avoir exprimé pacifiquement leurs opinions. Nous exhortons une fois de plus les autorités à les libérer immédiatement et sans condition. »

De son côté, Barış Altıntaş, coprésident de l’Association des médias et des études juridiques (MLSA), s’est également exprimé en ces termes : « Dénoncer un traitement illégal de civils aurait dû recevoir un prix de journalisme, cela s’est plutôt transformé en une épreuve de sept ans. Cependant, nous sommes fiers que Nedim Türfent ait continué à écrire et à créer, montrant que son emprisonnement, qui visait à le réduire au silence, n’a pas atteint ce but. »

En prison, Nedim Türfent a écrit Kuş Aynası, un recueil de poèmes publié en septembre 2021 en Turquie par Aram Publishing.

Crédits photo : Jwslubbock (CC BY-SA 4.0)