Isabelle Mauté à la tête d'Audible France

Isabelle rejoint Audible après 15 ans chez Amazon, où elle a évolué dans différents domaines du divertissement, comme la musique, les livres numériques et plus récemment Prime Video. Avant d’intégrer Amazon, Isabelle a travaillé comme responsable de catégorie, responsable vente et chef de produit pour le distributeur français E.Leclerc.

Isabelle a pris ses fonctions chez Audible le 28 novembre 2022 et reportera à Matthew Gain, Responsable Europe Audible.

« Cette nomination est en ligne avec le développement de notre marché français et illustre la croissance que nous observons en France et dans l’ensemble de la région européenne », explique Matthew Gain. « Isabelle a une riche experience en terme de contenus et de marketing qui la positionne parfaitement pour aider notre équipe France à offrir de la valeur à nos clients de l’hexagone. »

Isabelle Mauté souligne : « La France a une histoire littéraire et culturelle riche, parfaitement adaptée à un service comme Audible, qui élève l’art du récit et rend des expériences artistiques extraordinaires accessibles au plus grand nombre. J’ai suivi le développement d’Audible depuis son installation en France, et ai toujours été attirée par ce service. Aujourd’hui, je me réjouis de prendre part à son développement et de partager au plus grand nombre d’auditeurs et de créateurs la puissance du format audio parlé. »

Crédits photo © Olivier Vigerie/ Audible