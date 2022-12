Des transcriptions inédites de conférences du philosophe Hegel

C’est le biographe et professeur à l’Université Friedrich Schiller de Jena en Allemagne, Klaus Vieweg, qui a découvert ces précieuses pièces inédites. L’Allemand farfouillait dans les archives de Friedrich Windischmann, professeur de théologie catholique à Munich, dont le père, Karl Joseph Hieronymous Windischmann, fut ami de Hegel. On y trouve notamment une transcription de l’une des toutes premières conférences que le philosophe allemand a donnée sur l’esthétique.

Une influence des pièces de Shakespeare

L'actuelle édition de l’Esthétique a été établie à partir des notes de son élève, Heinrich Gustav Hotho, et de Hegel lui-même. Elle date des conférences données à Berlin, beaucoup plus tardives que celles retranscrites dans les documents découverts.

Les notes semblent avoir en effet été rédigées par Friedrich Wilhelm Carové, l’un des premiers étudiants de l’Université de Heidelberg à avoir reçu l'enseignement de Hegel, entre 1816 et 1818. « C’est la première fois qu’une transcription de ces conférences originales de Heidelberg est trouvée », explique Christian Illies, professeur de philosophie à l’Université de Bamberg.

Et d’ajouter : « Hegel a donné sa première conférence sur l’esthétique à Heidelberg. Au moment où il en donnait à Berlin, il avait considérablement retravaillé ses idées. » Ces pages révéleraient ainsi l'évolution du philosophe, en comparaison avec le témoignage d’Hotho – donnant à voir à quel point il fut influencé par la subjectivité de son auteur.

Klaus Vieweg, qui a déjà parcouru une partie des documents, est formel : ils offrent une nouvelle compréhension de la façon dont Hegel a élaboré ses idées sur l’esthétique, sa philosophie autour de la beauté et de l’art, mais également comment il a analysé les pièces de Shakespeare pour aider à développer ses intuitions, nous apprend le Guardian.

« Le texte montre Hegel définissant l’art comme ce terrain d’entente entre la pensée et la réalité. Il suggère que la fonction propre de l’art est l’harmonie de l’abstraction et du réel », explique le chercheur. La différence entre l’art et la religion y est établie plus clairement, et un large panel de thèmes y est discuté, d’Antigone de Sophocle, Aristote, la comédie d’Aristophane, à Hamlet, Goethe ou encore Les Voleurs de Friedrich Schiller. Le philosophe définit par ailleurs les trois paradigmes de l’histoire de l’art philosophique comme symbolique, classique et romantique.

Enfin, le sujet pour lequel Hegel est peut-être le plus connu, la liberté, est largement abordé.

Il est en revanche trop tôt pour dire si des idées complètement nouvelles et inconnues sont tapies dans ces notes, mais pour Klaus Vieweg, la découverte est du niveau « d’une nouvelle partition de Beethoven » exhumée. Elles seront d'ailleurs compilées dans une édition annotée par une équipe d’experts internationaux, dirigée par Klaus Vieweg et Christian Illies.

Hegel est notamment célèbre pour son système complet présenté dans le très ardu, Phénoménologie de l’esprit, qui réunit l’ensemble des domaines de la philosophie : la métaphysique, l’ontologie, la philosophie de l’art et de la religion, la philosophie de la nature, la philosophie de l’histoire, la philosophie morale et politique, et la philosophie du droit. Un texte restera toutefois plus accessible, et non moins passionnant : La Raison dans l'Histoire.

Crédits photo : Franz Kugler — Le savoir du XXe siècle, Bildungslexikon, Rheda, 1931/Domaine public