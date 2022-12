Borgo Sud, où les hommes forment une famille autour de la mer

Des années plus tard, la narratrice reçoit une convocation inattendue et urgente pour retourner à Pescara, sa ville natale. Elle entreprend un long voyage dans la nuit et dans les méandres de sa mémoire, de sa jeunesse et de celle de sa sœur, de leurs amours et de leurs pertes, de leurs secrets et de leurs regrets.

Elles ont été des enfants rebelles et complices, unies par le manque d’amour d’une mère aujourd’hui sur le déclin. Elles sont désormais des femmes, éloignées l’une de l’autre, lourdes d’un héritage de non-dits. Mais pour qui ignore le langage de l’affection, il est difficile d’ouvrir son cœur.

C’est à Borgo Sud, le quartier des pêcheurs de Pescara, ville des Abruzzes où les hommes forment une seule et même famille autour de la mer, que les deux sœurs parviendront peut-être à réparer le passé.

Après La Revenue, couronné par le prestigieux prix Campiello, la grande romancière italienne Donatella Di Pietrantonio poursuit une œuvre subtile et profonde sur le temps et le mystère des sentiments.

Les éditions Albin Michel proposent d'en découvrir les premières pages :

Née en 1963 à Arsita, dans les Abruzzes, Donatella Di Pietrantonio compte parmi les grandes romancières italiennes contemporaines. Elle est l’autrice de quatre romans, dont Borgo Sud est le second à être traduit en français après La Revenue (Seuil, 2018), lauréat du prix Campiello.

Borgo Sud a été finaliste du prix Strega 2021.