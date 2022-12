Les bibliothèques nationales italiennes racontées en podcasts

Au total, l'Italie compte 46 bibliothèques d'État qui conservent environ 40 millions de documents, ainsi que des collections très précieuses d’objets de différente nature. Elles ont été valorisées par le ministère de la Culture grâce à diverses initiatives, à partir de 2021, en collaboration avec l'agence de presse DIRE (sous la forme d'un reportage, Biblioteche d’Italia, un viaggio alla scoperta di libri e manoscritti) et avec le webzine Finestre sull'arte (Biblioteche d'Italia, I Capolavori). Cette année, c'est la forme du podcast qui a été choisie.

« Rien de tel qu’une voix narrative pour accompagner le public à la découverte des trésors conservés dans les bibliothèques italiennes », déclare la directrice générale des bibliothèques du ministère de la Culture, Paola Passarelli.

Un voyage auditif en cinq épisodes

Les cinq épisodes de Biblioteche d'Italia tournent autour des mots-clés : Musique, Voyage, Temps, Mémoire et Transformation. Ils mettent en valeur le patrimoine national des bibliothèques, en essayant de le transmettre également aux plus jeunes, en utilisant un langage, celui du podcast, qui en Italie gagne de plus en plus d’auditeurs. Selon une enquête réalisée par le Centre pour le livre et la lecture (Cepell), 12 % de la population italienne écoute des livres audio en 2021.

Les cinq établissements auxquels les épisodes sont consacrés sont les suivants :

• la bibliothèque Girolamini de Naples (spécialisée en philosophie, théologie chrétienne, histoire de l'église, musique sacrée et histoire de l'Europe),

• la bibliothèque universitaire de Gênes (qui conserve de précieux codex anciens et des idéogrammes chinois),

• la bibliothèque nationale de Potenza (qui conserve des volumes et des périodiques anciens ainsi que des livres pour enfants et des bandes dessinées, pour un total de plus de 200.000 unités bibliographiques),

• la bibliothèque nationale de Naples (qui détient des manuscrits de Leopardi et une collection de papyrus ressuscités des cendres du Vésuve)

• la bibliothèque Vallicelliana de Rome (qui détient 130.000 volumes, dont des textes de philosophie, de botanique, d'astronomie, d'architecture et de médecine).

Les épisodes peuvent être écoutés gratuitement tous les lundis et mercredis depuis le 12 octobre sur l'application Podcastory, les plateformes Spotify, Spreaker, Amazon Music, Apple Podcast et Google Podcast. Les épisodes sont à retrouver à cette adresse.

