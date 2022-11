Enzo le Croco, adaptation des romans jeunesse de Bernard Waber

Réalisée par le duo formé par Will Speck et Josh Gordon, cette comédie met en scène un crocodile pas comme les autres, plutôt sympathique et qui aime pousser la chansonnette. Le personnage est tiré d'une série de livres de l'Américain Bernard Waber, commencée avec The House on East 88th Street, en 1962.

Waber a publié un grand nombre de suites mettant en scène Lyle, le nom du crocodile en version originale. Il est décédé en 2013 à l'âge de 91 ans.