De nouvelles offres déposées pour le rachat d'Editis

Contacté, le groupe Vivendi, propriétaire d'Editis, se refuse à tout commentaire, mais les noms avancés par la Lettre A sont plutôt crédibles. Outre Daniel Kretinsky, dont l'intérêt pour le groupe éditorial est connu depuis quelques semaines, Xavier Niel, Reworld Media et Mondadori seraient ainsi dans la course.

Xavier Niel, surtout connu du grand public pour ses activités liées au fournisseur d'accès à internet Free, a bien évidemment diversifié ses investissements. Créateur du groupe audiovisuel Mediawan avec Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton en 2016, Niel avait précédemment investi dans le journal Le Monde, pour un total de plusieurs millions €.

S'il n'a pas encore d'actifs dans l'édition, Niel a investi en 2017 dans Le Nouveau Magazine littéraire, qui a disparu en 2020, finalement racheté par le magazine Lire.

Le groupe Reworld Media se classe lui aussi plus volontiers du côté de la presse, avec un grand nombre de titres aux sujets variés (Modes et Travaux, Biba, Closer, Télé Poche...). Régulièrement critiqué pour son traitement de l'information et des journalistes qui la traitent, le groupe dirigé par Pascal Chevalier et Gautier Normand pourrait ainsi s'engager sur le marché de l'édition de livres, en faisant l'acquisition d'Editis.

Enfin, la présence du groupe Mondadori parmi les acheteurs ne manque pas de sel, puisque la filiale française de ce supergroupe italien a été rachetée, en 2019, par... Reworld Media.

Rappelons que cette entité du Bel Paese est dirigée par Marina Berlusconi, fille de Silvio, depuis 2003. Le premier groupe éditorial d'Italie s'est recentré sur la presse, mais dispose d'une puissance sans commune mesure sur le marché du livre. Inutile de souligner que l'achat d'Editis permettrait au groupe de la renforcer, tout en remettant un pied en France.

D'après les informations de La Lettre A, un certain Bernard Arnault (LVMH, qui a investi dans la holding Madrigall et racheté Citadelles & Mazenod) et le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé envisageraient aussi le dépôt d'offres, et auraient demandé des délais supplémentaires à Vivendi.

Ce 30 novembre, la Commission européenne doit rendre un premier avis sur les éléments portés à sa connaissance vis-à-vis de l'acquisition de Lagardère Publishing par Vivendi, et la cession d'Editis par ce dernier.

Photographie : le siège d'Editis (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)