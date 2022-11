Valkyrie Apocalypse se poursuit sur Netflix : bande-annonce

Si l'on connait bien le poète William Blake, des oeuvres aussi puissantes que Le Mariage du Ciel et de l'Enfer ont parfois tendance à dissimuler le reste de sa production artistique. Graveur et artiste peintre, il a enluminé de nombreux ouvrages et représenté sur des toiles quelques-unes de ses visions. Qui, désormais, prennent vie...