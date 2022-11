Avant les travaux, le Centre Pompidou redécouvre ses archives

À l’approche de son 50e anniversaire, et de ses travaux de rénovation qui débuteront progressivement à l’automne 2024, le Centre Pompidou se (re)plonge dans son histoire. Au cœur de cette démarche, l’historien Antoine de Baecque — invité intellectuel du Centre Pompidou 2022-2023 — imagine le « laboratoire d’histoire permanente du Centre Pompidou ».

Partagé entre ateliers de recherches et événements publics, ce « laboratoire » étudie l’institution, depuis le « plateau Beaubourg » jusqu’au Centre Pompidou tel qu’il est connu aujourd’hui, sous autant d’angles qu’il y a de manière de faire de l’histoire.

Le « laboratoire » emprunte une large palette de formats, des plus traditionnels aux plus novateurs — de la projection à la performance —, pour témoigner de la pluridisciplinarité qui caractérise le Centre Pompidou. Les séances publiques du « laboratoire » invitent les visiteurs à partager cette histoire, et à s’interroger sur ses potentiels futurs, à l’occasion de rendez-vous collectifs et éclectiques autour d’archives exceptionnelles, dont certaines encore jamais présentées.

Pour ces premières séances, le « laboratoire » se concentre sur les origines du Centre Pompidou et sur les premières années d’activités. Les ateliers de recherche convient et accueillent les meilleurs spécialistes et les grands témoins de l'histoire de l'institution, prenant appui sur l'identification et la valorisation systématiques des fonds d'archive du Centre Pompidou.

En cours, ces travaux entendent initier et accompagner l'émergence de recherches originales, en mobilisant les étudiants de plusieurs écoles et établissements universitaires partenaires, dont l'École normale supérieure (ENS) et l'École des arts décoratifs (Ensad).

Accompagnés de jeunes chercheurs, ils collectent la mémoire orale des acteurs et des témoins de cette histoire. Plus encore, il s'agit pour les étudiants et les chercheurs de donner à voir leurs travaux, de fabriquer images, vidéos, sons, montages, collages, interventions graphiques, écrites ou jouées, ensuite exposées publiquement sur un « mur d'images » du « laboratoire », ou encore de concevoir collectivement des manifestations afin de partager avec le public cette histoire vivante du Centre Pompidou.

Le calendrier des séances publiques :

30 novembre 2022

18h - 21h

Rossellini 77

Soirée autour du film de Roberto Rossellini sur l’ouverture du Centre Pompidou en 1977

Forum -1, Petite salle

14 décembre 2022

18h - 21h

Inauguration du « mur d’images » du « laboratoire » et sa présentation

Forum -1, Cinéma 1

18 janvier 2023

18h - 21h

Séminaire-atelier sur la séance de synthèse du temps musical, à l’Ircam (février 1978)

Forum -1, Petite salle

8 février 2023

18h - 21h

Proposition d’histoire contrefactuelle du Centre Pompidou

Avec Pierre Singaravelou et Quentin Deluermoz

Forum -1, Petite salle

28 mars 2023

Séminaire-atelier à l’occasion du festival le « Cinéma du réel » (Bpi), sur les archives de la fondation du festival

Forum -1, Petite salle

19 avril 2023

18h - 21h

Propositions de reconstitutions historiques (reenactments) sur l’histoire du Centre Pompidou

Forum -1, Petite salle

24 mai 2023

18h - 21h

Séminaire-atelier sur des documents d’archives concernant certains des principaux spectacles vivants des débuts du Centre Pompidou

Forum -1, Petite salle

14 juin 2023

14h - 2h

Le « Marathon des Beaubourgeois »

Après-midi et soirée de scène ouverte aux témoignages du public et des personnels sur leurs souvenirs et leurs liens avec le Centre Pompidou

Forum -1, Petite salle

