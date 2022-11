À Nancy, une lettre cryptée de Charles Quint décodée

Cette missive constitue un document précieux pour les historiens du XVIe siècle. Elle révèle notamment cette tension entre la France de François Ier et l’empereur du Saint-Empire, Charles Quint. Au milieu des guerres d’Italie opposant ces deux pouvoirs, de la guerre de la ligue de Smalkalde, entre Charles Quint et les princes luthériens de l’Empire, et quelques semaines après la mort de Henri VIII d’Angleterre, il était ainsi primordial de communiquer sans que les adversaires puissent décrypter les messages.

La lettre du 22 février 1547 s’étale ainsi sur trois pages de symboles et lettres, entrecoupées de trois courts passages en clair. La missive du 6 février 1547 à laquelle elle répond, fait état, pendant plus d’une dizaine de pages, des efforts accomplis par Saint-Mauris pour convaincre François Ier que Charles Quint n’a aucune velléité militaire contre lui et lui demander de mettre fin aux levées de troupes françaises.

Lettre codée de Charles Quint à son ambassadeur en France, Jean de Saint-Mauris. Bibliothèque Stanislas de Nancy.

De l'informatique à l'Histoire

Elle révèle trois des préoccupations majeures de Charles Quint vis-à-vis de la France, en ce début d’année 1547 : maintenir la paix avec François Ier, éviter les assassinats et mettre un terme au conflit qui l’oppose à la ligue de Smalkalde.

L’équipe multidisciplinaire de quatre chercheurs en informatique et Histoire qui ont déchiffré le document est composée de Cécile Pierrot, chargée de recherche à l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) au laboratoire Loria (CNRS, Inria, Université de Lorraine) à Nancy ; Pierrick Gaudry, directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique (CNRS), au Loria (CNRS, Inria, Université de Lorraine) ; Paul Zimmermann, directeur de recherche à l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) au Loria (CNRS, Inria, Université de Lorraine) et Camille Desenclos, maîtresse de conférences en histoire moderne à l’Université de Picardie Jules-Verne, membre du Centre d’histoire des sociétés, les sciences et les conflits (Université de Picardie Jules-Verne) et membre associé du Centre Jean-Mabillon (École nationale des chartes/PSL).

Au commencement de l'aventure, en 2021, Cécile Pierrot tente de décrypter ce message codé. À la fin de cette même année, elle est déjà capable de distinguer les symboles simples et les symboles complexes, qui admettent différentes diacritiques. Elle intègre alors à ses recherches ses collègues cryptographes Pierrick Gaudry et Paul Zimmermann.

Clef de chiffrement des correspondances entre Charles V et son ambassadeur en France, Jean de Saint-Mauris, 1547. Lorsqu’à l’intérieur d’un mot une consonne est suivie d’une voyelle, cette syllabe est chiffrée en employant le symbole complexe associé à la consonne autour duquel vient se placer la diacritique de la voyelle. Par exemple NU en clair devient ·O en chiffré tandis que DO devient U et BE devient C. En effet l’originalité de ce chiffrement est de faire disparaître un grand nombre de E, le rendant alors plus difficilement repérable pour un adversaire qui n’aurait pas la clef. Les symboles simples sont utilisés dans les deux cas suivants : pour les voyelles, lorsqu’elles commencent un mot ou suivent une autre voyelle ; pour les consonnes, lorsqu’elles ne sont pas suivies par une voyelle. Conférence de presse, Bibliothèque Stanislas de Nancy, mercredi 23 novembre 2022.



De février à juin 2022, le trio explore plusieurs pistes, sans succès définitif. Camille Desenclos, spécialiste des relations entre la France et le Saint Empire, qui mène un projet sur l’essor de la cryptographie dans la France des XVIe et XVIIe siècles, prend aussi part à l’enquête. Elle oriente les recherches du côté du destinataire de la lettre, Jean de Saint-Mauris. Les missives de ce dernier sont conservées à la Bibliothèque municipale de Besançon, où se trouvent aussi 17 lettres de Charles Quint.

La pièce préservée à Nancy s’inscrit en effet dans une correspondance beaucoup plus importante. Si certaines sont également chiffrées, celles de Besançon proposent cette fois-ci la « traduction » des symboles cryptographiques en clair dans la marge. L’essentiel du chiffrement utilisé par Charles Quint pour sa correspondance avec Jean de Saint-Mauris est ainsi révélé en quelques jours seulement. Finalement, c’est la véritable date de la missive qui est mise au jour grâce à un symbole du « trépassé », en l'occurence, Henri VIII.

Conférence de presse, Bibliothèque Stanislas de Nancy, mercredi 23 novembre 2022. Ville de Nancy.



