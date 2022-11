She Said, adaptation du livre qui raconte #MeToo

She Said - L'enquête qui a révélé l’affaire Weinstein et fait exploser le mouvement #MeToo revenait sur l'enquête publiée par les deux journalistes en 2017, qui avait fait éclater cette dénonciation de masse des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma, certes, mais plus généralement dans une société sexiste.

La réalisatrice Maria Schrader se trouve derrière la caméra : « Le changement le plus significatif est peut-être la manière dont les hommes, autant que les femmes, commencent à porter un regard différent sur leur rapport personnel au harcèlement ou aux abus sexuels. C’est à ce niveau bien plus intime que le changement a vraiment été conséquent, je pense. Nous sommes plus libres aujourd’hui de partager nos expériences », explique-t-elle.