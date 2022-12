Malaise aux éditions Plon : l'enquête ciblera les deux équipes 

L’an passé, une enquête diligentée contre l’un des membres de Plon avait conduit à sa mise à pied. Les conclusions n'en furent jamais communiquées officiellement par écrit, mais la procédure reflétait l’inconfort d’une direction prise entre le marteau du CSE et l’enclume de l’actionnaire, Vivendi.

Se faire damer le Plon

Le problème était apparu fin août 2021 : transfert d'Albin Michel, Lise Boëll était nommée seule à la tête de la maison... Cette arrivée déclassait Céline Thoulouze, tout en attestant de forces souterraines à l’œuvre. D’un côté l’actionnaire qui avait fait venir l’éditrice de Zemmour (tout de même), de l’autre une éditrice non-fiction montée en grade par la directrice d’Editis.

Cette tectonique des plaques avait conduit en septembre à la nomination de Lise Boëll à la tête de Plon. Puis, la guerre des tranchées commença, le schisme se fit — au point que l’un campe dans les bureaux de l’avenue de France, siège d’Editis, dans le XIIIe, l’autre rue d’Assas, dans le VIe, alias Plon 1 et Plon 2. Ou plus sarcastiquement baptisés Plon historique contre Plon Tribune libre.

Ou plus conrètement la #TeamCeline (Thoulouze) d'un côté et la #TeamLise (Boëll) de l'autre. Mises dos-à-dos, chacune travaillait ses auteurs, ses ouvrages et ses opérations. Le climat se déteriora au point d'accoucher d'un aigle à deux têtes soit accouché le 12 décembre 2021. On imagine bien la grimace exaspérée chez Vivendi, en voyant sortir l’eau de boudin là où tout devait couler de source, ferrugineuse ou non.

Pour obtenir la paix sociale, le directeur marketing et ancien d'Albin, fut escorté vers la sortie – au prétexte des conditions de son départ de la rue Huygens, pour harcèlement au travail. Rien de tel chez Plon, mais on connaît la formule : un chien, la rage, le fusil.

Or, après une rentrée littéraire 2022 en dents de scie, Plon 1 et Plon 2 reviennent sur le devant de la scène. Des arrêts maladie brandis, une ambiance plus pesante encore... le tout dans un contexte radicalement distinct.

Que tout change pour que rien ne change ?

Décembre 2022, l'atmosphère est en plus lourde entre #TeamLise et #TeamCeline, mais de son côté, Vivendi a d'autres chats à fouetter puisqu'il entend racheter Lagardère, donc céder Editis pour y parvenir. La méthodologie varie : des actions offertes aux porteurs de parts de Vivendi jusqu'au repreneur providentiel de l'ensemble du groupe. Le tout sous le regard de la Commission européenne, en garante des règles de la concurrence.

Dans cette perspective de cession, dévoilée en juillet 2022, la nouvelle affaire Plon a tout de l'éruption acnéique en plein concours de beauté. Profitant des tensions économiques et sociales dans le triangle Vivendi / Editis / Lagardère, reviennent les accusations de harcèlement sur le lieu de travail, et rapidement, une nouvelle enquête est diligentée, cette fois contre Lise Boëll – sur des motifs des plus confus.

À différentes reprises, ActuaLitté a tenté d'obtenir des précisions. En vain. Les mêmes causes aboutissant aux mêmes effets, certains ont-ils décidé de retenter le coup ? Après l'exit de 2022, janvier 2023 marquerait-il le départ de l'éditrice tant redoutée, et originellement ciblée ?

Les arguments qu’avance le CSE de Place des Éditeurs pour justifier d’une procédure interne laissent perplexe. Sont mentionnés des arrêts maladie survenus suite à la cohabitation des équipes à Brive. Ces documents médicaux qui émanent de personnes de Plon historique démontreraient de toute évidence l'incidence nocive de Plon Tribune libre sur les salariés d'en face. Épatant. Ou pas.

En parallèle, des arrêts maladie concernant cette fois les collaborateurs de #TeamLise devaient abonder dans le sens d'une gestion RH problématique pour les personnes. Évoqués dans la presse au sortir de Brive, ils revelèvent d'un petit exercice d'intox. Selon des sources syndicales, ces arrêts datent du mois d’octobre et courent toujours, n'étant en rien motivés pour des faits de harcèlement sur le lieu de travail.

Sauf qu’en détournant habilement le fil chronologique, on change une vessie en lanterne : Brive se déroule le premier week-end de novembre, plusieurs semaines après le premier arrêt maladie. Le story-telling accablant la patronne de Plon 2 prend bien du plomb dans l'aile...

“Ainsi plon plon plon plon, les petites marionnettes”

La foire corrézienne du livre fut-elle le lieu d’autres événements qui auraient relancé la guerre intestine ? L’équipe Vivendi se serait affichée de manière ostentatoire avec Lise Boëll : fallait-il comprendre que Yannick Bolloré, directeur général, et Arnaud de Puyfontaine, président du directoire, avaient choisi leur camp ?

Or, peu après le festival, la directrice de Plon 2 devient la cible idéale de scuds médiatiques, qu'alimentent les réunions du CSE, décidé à diligenter une enquête. Ces escarmouches internes et régulières font le bonheur des médias qui s’en donnent à cœur joie : un pilonnage au missile sol-sol frappent régulièrement la rue d’Assas, siège de la #TeamLise, devenue plus qu’un bouc émissaire.

« Michèle Benbunan (DG du groupe) sonnera bientôt la fin de la récréation, parce que les scuds dans la presse commencent à l’agacer », assure une proche du dossier. Or, si la direction du groupe se lasse de voir comment la presse se répand sur Plon 1 & 2, l’actionnaire, lui, a des échéances : Editis à vendre, le repreneur, Bruxelles, Lagardère et Hachette Livre. De quoi, motivé un Vivendi – échaudé par les péripéties de 2021 – à prendre cette fois les choses en main. Vite et bien.

Attribuer à Lise Boëll un comportement nécessitant une enquête, implique que la #TeamCeline incarne les salariés brimés. À moins que la Foire du livre de Brive n'exprime autre chose : l’actionnaire qui s’affiche ouvertement avec Lise Boëll, et non avec Céline Thoulouze, même la direction d’Editis en fut quelque peu prise de court… Le Point l'a d'ailleurs amplement raconté.

L’affaire sera tranchée en haut lieu, pour que le groupe se mette en ordre de marche. Conséquence : la direction de Nil octroyée à Thoulouze, celle de Plon rendue à Boëll. Un communiqué de presse attendrait d’ailleurs au chaud depuis quelques semaines.

#TeamCeline également auditée

Fin novembre survient une réunion extraordinaire du CSE : on y apprend que l’enquête contre Plon 2 sera diligentée, avec un cabinet mandaté par la direction et le CSE. Première surprise : tous les collaborateurs de la maison seront auditionnés, « sur la base du volontariat ». Autrement dit, aussi bien #TeamCeline que #TeamLise ? Pour quelle raison ?

Eh bien, comme le soulignent des échanges d’emails, les deux Plon nécessitent un audit du fait de la dégradation de relations professionnelles. Afin de préserver la santé psychologique de chacun et de répondre aux comportements inappropriés, la direction élargit ainsi le spectre de l’enquête — qui ne concernait que Plon 2 originellement.

Le cabinet Stimulus mènera les entretiens autour des conditions de travail dans les deux pôles de la structure – un choix qui n'était pas celui du CSE par ailleurs. Et ce, pour aboutir à un inventaire des risques encourus et des mesures à déployer. Les discussions débuteront autour du 10 janvier et tous les salariés des deux Plon seront ainsi contactés.

Or, le message fournit une lecture inédite : les dysfonctionnements qui étaient imputés à Plon 2 toucheraient donc les deux équipes ? Voilà un air bien éloigné de la petite musique fredonnée depuis des mois. Jusqu'à présent, l’exemplarité de la #TeamCeline prévalait, quasi victime de la #TeamLise.

Avant même un diagnostic, le fait que Stimulus interroge l'ensemble de la maison, bicéphale malgré elle, pose un constat que personne ne voulait imaginer : Plon 1 & 2 rencontreraient toutes deux des difficultés en interne.

Les conclusions que recevra le Comité de Pilotage Paritaire au terme de l'enquête seront particulièrement attendues. Cerise sur le gâteau, le message avertissant de cet audit a été communiqué à l’ensemble des structures Littérature d’Editis : comme s’il fallait montrer à quel point on ne plaisante pas avec le sujet.

Ndr : Du fait du sujet et de l'enquête à venir, plusieurs personnes, s’estimant trop exposées, ont refusé de nous apporter leur éclairage, même sous couvert d’anonymat. Nous avons cependant pu consulter différents éléments, communiqués par emails, captures d’écran et SMS.