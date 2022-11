Christine Diacon nommée à la tête de la DRAC Centre-Val de Loire

Service déconcentré relevant du ministère chargé de la Culture, doté de 116 emplois, la direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire accueille Christine Diacon en tant que directrice, avec une période probatoire de six mois.

La direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent : connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, promotion de l'architecture, soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, promotion de la langue française et des langues de France.

Christine Diacon supervisera la relocalisation de la Drac au sein de la cité administrative Coligny à Orléans, prévue à la fin de l'année 2024.

La durée d'occupation de cet emploi est de quatre ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation de six ans, et la rémunération comprend une part fixe comprise entre 60.000 € et 115.000 € brut par an, à laquelle peut s'ajouter un complément indemnitaire annuel.

Christine Diacon, attachée d'administration hors classe, était auparavant directrice adjointe déléguée, chargée des patrimoines et de l'architecture à la DRAC Nouvelle-Aquitaine, depuis 2019.

Certifiée de Lettres classiques, après avoir enseigné en collèges et lycées, elle a rejoint le ministère de la Culture en 1991. Secrétaire générale, elle fut ensuite directrice régionale adjointe de la DRAC Centre Val-de-Loire à partir de 2011.

Elle succède à Fabrice Morio.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0