À Milan, une boutique temporaire vend les éditions limitées Henry Beyle

La coopérative mondiale de bibliothèques sans but lucratif OCLC se réjouit d'une résolution du litige qui l'opposait à Clarivate et à plusieurs filiales de l'acteur privé, dont ProQuest. La première accusait le second d'un siphonnage des métadonnées de WorldCat, base de données bibliographiques mondiale en accès libre, pour les revendre ensuite dans un service payant et à but lucratif.