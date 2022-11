Une librairie expose en vitrine des gratte-ciels faits en livres

Pour le Bookcity Milano, festival littéraire, les plus importantes constructions urbaines milanaises qui dessinent toutes l’architecture de la ville, sont reproduites dans la vitrine d’une librairie. Et pour les représenter, le collectif LibriBianchi a utilisé le matériau qu’il connaît le mieux : des livres non imprimés.

Les livres contre les armes

LibriBianchi mérite plus qu’un bref retour en arrière : ce collectif d’artistes avait stationné un tank devant le Palazzo Reale de Milan. Un véritable tank. Profitant de la journée de la Libération, l’engin était présenté au public et aux citoyens entre les 23 et 25 avril 2022. Derrière ce happening se cachait un véritable message antimilitaire : les passants étaient encouragés à jeter des livres vierges sur la machine de guerre, pour illustrer le message le plus simplement du monde.

Lorenzo et Simona, fondateurs de LibriBianchi « utilisent de vrais livres sur lesquels ils travaillent avec de l’eau, de la colle et du plâtre, obtenant ainsi une matière première sur laquelle ils interviennent : divers matériaux apparemment étrangers s’appliquent comme du fil barbelé, du verre, des pierres, du bois et de la peinture acrylique blanche ».

Toutes leurs interventions ne découlent pas de prise de positions aussi engagées, et l’événement milanais reflétait un peu plus de légèreté.

L'importance de la lecture

Dans la vitrine de la librairie Feltrinelli, on retrouve ainsi la tour Generali ou Torre Zaha Hadid, gratte-ciel de 175 m achevé en 2017. Ou encore la Torre Velasca, qui, du haut de ses 26 étages pour 106 m, ne culmine pas forcément en altitude, mais a été bâtie au centre de Milan.

Toute cette architecture entièrement réalisée avec des livres, de quoi attirer l’attention des visiteurs et animer la rue avec une autre approche : rappeler l’importance de la lecture pour faire de grandes choses. Baptisée Books and The City en référence à la série américaine, on peut observer cette construction sur le Corso Buenos Aires.

Crédits photo : LibriBianchi