Isabela Figueiredo, lauréate du Prix des Lecteurs/Lec Fesitval 2022

Réalisé avec le soutien de ses partenaires institutionnels et du département du Nord, en collaboration avec le Service départemental de la lecture de Charente, les Médiathèques départementales de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres et la Bibliothèque départementale de la Vienne, le prix est doté de 1 500€ et un mois de résidence à la Villa Marguerite Yourcenar.

Voici un résumé de l'ouvrage par l'éditeur :

Carnet de mémoires coloniales est le récit biographique d'une enfance passée dans les temps troubles et violents du colonialisme. Isabela Figueiredo, née en 1963 dans un Mozambique encore sous domination lusitane, se souvient. Elle nous livre ses observations d'enfant et son histoire profondément liée à celle de son père, un être aimé et aimant qui est néanmoins l'archétype du colon raciste, sexiste et violent.La petite Isabela grandit dans une ambivalence brutale en relation à ce dernier, entre adoration et rejet. Il s'agit d'exposer une attitude, une posture qu'elle n'a jamais tolérée mais dont elle portera toujours le poids. Ce livre sonne comme une catharsis. Il est comme une lettre au père, comme le dévoilement douloureux, mais libérateur d'une impossible conciliation entre deux visions du monde. Carnet de mémoires coloniales est aussi le récit singulier d'une enfant en route vers l'adolescence qui découvre donc la vie, le désir et la sexualité, pleine d'une innocence curieuse, qui vivra seule l'expérience du rapatriement en 1975 en métropole.

Isabela Figueiredo est née à Maputo en 1963 (anciennement Lourenço Marques) de parents portugais. Elle quitte le Mozambique au moment de l’indépendance du pays en 1975. Ses parents restent et elle vit seule avec sa grand-mère pendant une dizaine d’années au Portugal. Après des études de lettres elle devient professeur de portugais et journaliste.

Elle écrit notamment pour le Jornal de Notícias. En 2009, elle publie son premier livre, Carnet de mémoires coloniales, qui a grand retentissement au Portugal et a déjà atteint sa dixième édition puis, en 2017, Isabela Figueiredo publie La grosse (A Gorda), à venir aux éditions Chandeigne en 2023.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones