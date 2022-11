Brésil : des hamacs à l'école maternelle pour favoriser la lecture

L’école maternelle de Pará a mis en place un intéressant projet pour que les enfants soient parfaitement à l’aise pour bouquiner. « La littérature est un chemin qui conduit à l’enfant à développer imagination, émotion et sentiments, de manière significative et agréablement », indique Maileil Costa, enseignante de 41 ans.

« Désormais, développer la lecture chez eux est bien plus important, pour leur apporter un développement social et émotionnel. C’est là que réside toute l’éducation, dans la petite enfance. » Elle-même mère d’une fille et de trois garçons, qui sont bien grands désormais, elle a pris conscience de l’enjeu de la lecture très vite dans leur éducation.

Bercés de livres

Des hamacs installés dans la cour de l’école, et le tour était joué : la mairie de Juruti a pu financer ce petit système et l’achat de livres avec le soutien du secrétariat à l’Éducation. Et un reportage a achevé la publicité autour de ces temps de lecture, prenant soudainement une ampleur nationale.

Bercés et en plein air, les enfants jouissent d’un environnement propice à la relaxation dans le cadre de leurs moments de lecture.

Le projet, baptisé Redinhas da leitura (Petits filets pour la lecture), découle de l’achat auprès d’un artisan local, qui a réalisé les hamacs — éléments symboliques de la culture amazonienne, qui dans les foyers sert de chaise voire de lit.

L’école Casulo Alegria cherche de son côté à mettre l’enfant en relation avec le monde de l’écrit, en aménageant le plus possible d’occasions d’entrer en contact avec la lecture. Ils sont 147 enfants, entre 3 et 5 ans, à prendre part au projet dans cette école : une fois leurs lectures achevées, un temps d’échange et de discussion entre eux et la maîtresse est prévu, afin de développer le sens du partage.

Pour la direction, cette proximité favorise aussi les interactions durant la lecture, tout en maintenant une orientation à cette pause bien particulière. « Ils stimulent leur curiosité et l’apprentissage par eux-mêmes », poursuit l’enseignante. Surtout que les histoires sont choisies par les enfants mêmes, avec leur famille, et présentées par la suite devant la classe.

L’établissement mise justement sur l’implication des parents et leur participation aux activités — et tout particulièrement pour la lecture. Raconter des histoires, lire aux enfants ou les accompagner dans le livre fait partie de l’activité quotidienne. Et du lundi au jeudi, chacun peut profiter d’un moment dans son hamac, rapporte Buol. Car si l’on s’endort, en fin de compte, personne n’aura à y redire.

