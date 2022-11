Frédéric Potier, Prix Edgar Faure du livre politique 2022

En 2022, le prix fête ses 15 ans d’existence, et continue à perpétuer la mémoire et l’héritage du Président Edgar Faure, un homme qui a laissé son empreinte sur la vie politique française. Le jury, choisi par le psychanalyste Rodolphe Oppenheimer, petit-fils de l’homme d’État français, a rendu son verdict ce 15 novembre en élisant La menace 732.

Le résumé de l'éditeur pour La menace 732 :

La capitaine Nina Meriem, spécialiste des groupuscules extrémistes au sein de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), est chargée de mener une enquête sur les actions violentes d'un groupe d'extrême droite se faisant appeler « Martel 732". Au lendemain de l'élection présidentielle, dans un contexte de débats politiques violents et de clivages brutaux, un nouveau gouvernement doit faire face à une menace de plus en plus précise.

La démocratie peut-elle être renversée par ceux censés la protéger ? Comment un chef d'état-major des armées et une directrice des services de renseignement peuvent-ils répondre à cette menace ? Ne serait-ce pas là une tentative de déstabilisation étrangère ? L'auteur nous plonge dans les arcanes de la vie politique française, et par le biais de cette politique-fiction épatante, il rebat toutes les cartes de l'échiquier, sans nous laisser la moindre chance d'ignorer les dangers qu'une démocratie ne devrait jamais oublier...