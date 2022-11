Alain Farah remporte le Prix littéraire du Gouverneur général 2022

Troisième roman d’Alain Farah, après Matamore nº 29 en 2008 et Pourquoi Bologne en 2013, Mille secrets mille dangers a également remporté à l’automne 2022 le prix Ringuet. En outre, il s'est hissé parmi les finalistes au Prix des libraires du Québec, au Prix littéraire des collégiens, au Grand Prix du livre de Montréal et au Prix André Malraux.



Voici le résumé de l'ouvrage primé par l'éditeur :

Alain épouse Virginie en la crypte de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. En apparence, ce sera le plus beau jour de sa vie – de leur vie. Tout le monde est là, les parents de la mariée, la grande amie, les parents du narrateur – Libanais d'Egypte immigrés au Québec il y a trente ans, divorcés depuis vingt, qui ne se parlent plus depuis dix. Mais, à l'approche de la célébration, Alain va plus mal que jamais.

Les insomnies sont de retour, l'angoisse et la maladie aussi. Et aujourd'hui, son cousin Edouard, son garçon d'honneur, son frère, perd pied, emporté par la mécanique folle d'un déni aux proportions bibliques. Alain prie pour que le sort les épargne, pour que ce grand jour en soit un de fête et de guérison. Or un nom resurgit au détour d'une phrase, un nom maudit remonté du fond de sa mémoire, là où gisent la honte et la douleur des années sombres, un nom que rejoignent bientôt une voix, un corps, une histoire.

Un fantôme se fait chair, qui a plusieurs visages. Et tout ce qu'on a voulu oublier, tout ce qu'on a refusé de voir, tout ce qu'on a détesté vient réclamer son dû. Comme on fait son lit on se couche. Car la vie, ya Alain, est un piège qui sommeille dans la prison du temps. Oui, la vie, ya ebni, souviens-t'en, ne dure pas : quelques joies, de grandes peines, mille secrets, mille dangers.

Le texte sera adapté au cinéma par le réalisateur et scénariste Philippe Falardeau, avec la collaboration d’Alain Farah au scénario.

Alain Farah est né à Montréal en 1979 de parents libanais d’Égypte. Au Quartanier, outre trois romans, il a publié le recueil de poèmes Quelque chose se détache du port en 2004. Il a aussi été chroniqueur de 2011 à 2021 à l'émission de Radio Canada, Plus on est de fous, plus on lit!, où il a livré plus d’une centaine de chroniques.

Fondé en 2003 à Montréal par Éric de Larochellière, Le Quartanier publie des romans et de la poésie, à raison d’une vingtaine de titres par an. Parmi ceux-là, on peut citer Le plongeur de Stéphane Larue, La déesse des mouches à feu de Geneviève Pettersen, ou encore la trilogie 1984 d’Éric Plamondon.

Le jury a également récompensé, dans la catégorie poésie, Maya Cousineau Mollen et son recueil Enfants du lichen, édité chez Hannenorak.

Voici la présentation de l'ouvrage :

La poète innue Maya Cousineau Mollen propose un second recueil de poésie, Enfants du lichen. Dans ce recueil, la voix de la poète se fond dans la mémoire du territoire, de la culture, de ses racines, la mémoire du corps intime autant que celle, atrophiée, de l’Histoire. La première partie, Enfants du lichen, souligne avec tendresse et désir de guérison l’urgence de ne pas fermer les yeux sur les disparitions d’enfants et de femmes autochtones, sur l’exclusion, les dépossessions et le mépris. Avec la seconde, Une balle en réserve, la colère reprend ses droits. Ces deux volets indissociables font appel au devoir de mémoire.

Pour le théâtre, c'est David Paquet qui a été choisi pour Le poids des fourmis, publié aux éditions Lémeac.

Dans la catégorie essai, Sylveline Bourion est l'heureuse élue pour La voie romaine, aux éditions du Boréal.

Pour la catégorie littérature jeunesse - texte, Cancer ascendant Autruche de Julie Champagne, édité à la courte échelle, a remporté les suffrages. Toujours en littérature jeunesse, mais en illustré cette fois, Trèfle, de Nadine Robert et Qin Leng chez Comme des géants, tire son épingle du jeu.

Enfin, dans la catégorie traduction, Mélissa Verreault a convaincu le jury pour Partie de chasse au petit gibier entre lâches au club de tir du coin, imprimé par les éditions Québec Amérique, traduit de Small Game Hunting at the Local Coward Gun Club, de Megan Gail Coles.

