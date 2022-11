À Noël aussi, les livres sont au même prix partout

La loi dite Lang du 10 août 1981 fixe un prix unique du livre, décidé par l'éditeur et obligatoirement respecté par tous les vendeurs. Une mesure de limitation de la concurrence, destinée à protéger la bibliodiversité et la présence des librairies, notamment indépendantes, face aux grandes surfaces alimentaires, aux grandes surfaces culturelles et désormais aux multinationales opérant sur internet.

Cette loi appliquée depuis trois décennies reste pour autant assez mal connue des Français. Les consommateurs restent parfois plus sensibles aux offres mises en avant sur internet, justement, qu'à l'idée de se rendre dans une librairie de proximité. Selon une étude de l'Observatoire Société et Consommation (ObSoCo), dévoilée en juillet 2022, le choix (36 %) et le prix (30 %) sont les deux critères évoqués pour expliquer une préférence pour une offre en ligne.

« Même si la possibilité d’acquérir ses livres d’occasion ou de bénéficier de la remise de 5 % existent sur Internet, et peut contribuer à expliquer ce résultat, il souligne encore une méconnaissance probable de la loi sur le prix unique des livres », analysait alors l'ObSoCo.

Une présentation des livres d'occasion « comme neufs » pouvait aussi pousser les consommateurs à préférer un achat en ligne. La loi du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs impose désormais un affichage du prix des livres qui « ne doit pas laisser penser au public qu'un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l'éditeur ou l'importateur ».

Cette même loi, en instaurant un tarif plancher des frais de port pour le livre, cherche aussi à faire pencher à nouveau la balance du côté des libraires de quartier — le tarif minimum de 3 € ne sera toutefois pas en vigueur pour les prochaines fêtes de fin d'année.

Poursuivre une sensibilisation

En attendant ces nouvelles mesures de protection, le Syndicat de la librairie française relance donc sa campagne de communication autour du prix unique du livre. Un lot de trois affiches « aux couleurs de Noël » est mis à disposition des libraires, ainsi que des images pour faire passer le message sur les réseaux sociaux.

Les efforts du SLF pour « médiatiser » le prix unique du livre remontent à 2019, avec une première campagne dont les résultats sont difficiles à mesurer. Interrogée en juin dernier, Anne Martelle, présidente du syndicat, nous avait indiqué qu'il s'agissait d'« une action particulièrement bien reçue par nos clients, [...] qui a vocation à s’inscrire dans le temps ».

Dans la mesure où la promotion est essentiellement réalisée par les libraires eux-mêmes, toutefois, leurs clients déjà sensibilisés seront les premiers informés d'une réalité, celle du prix unique, dont ils ont déjà conscience. L'idéal serait sans aucun doute d'élargir les possibilités de diffusion, peut-être avec l'aide de l'État, qui a récemment accompagné l'interprofession des cinémas pour inciter le public à revenir en salles.

Le kit de communication du SLF se trouve à cette adresse.

Photographie : campagne du Syndicat de la librairie française