Plus de 3 millions d'euros pour le manoir d'Arthur Conan Doyle

Environné par un terrain de 2,5 hectares, le manoir d'Arthur Conan Doyle et Jean Leckie n'attend plus que vous et vos proches, avec ses huit chambres à coucher. Pour les agapes, comptez pas moins d'une dizaine de pièces, salons ou salles à manger, afin de recevoir au mieux.

Conan Doyle a acquis la propriété en 1924, qu'il avait découverte quelques années plus tôt à l'occasion de recherches menées pour son roman La Compagnie Blanche. Ce récit historique, publié à la fin du XIXe siècle en feuilleton, était l'une des œuvres dont l'auteur britannique était le plus fier, et Bignell Wood l'avait profondément marqué lui aussi.

La précédente propriétaire, Jane McIntyre, est une architecte d'intérieur : autant dire que l'ensemble est arrangé avec soin. « Nous n'avons pas eu besoin de faire grand-chose, très franchement », admet-elle auprès du Daily Mail. « C'est une maison très bien construite. Elle a conservé les trois magnifiques cheminées en pierre que Sir Arthur avait fait installer. »

Vantant les mérites de son bien, elle explique avoir rénové les parquets et ramené la cuisine et les salles de bain — 7 au total — à un style plus contemporain d'Arthur Conan Doyle, le fameux mouvement britannique Arts & Crafts, qui accordait une grande importance à l'artisanat et aux inspirations de la nature. McIntyre insiste sur la nécessité de conserver l'esprit du lieu, qu'elle a tenté d'incarner dans la décoration, « avec des couleurs très riches, profondes, pour rappeler la littérature gothique ».

Il faudra compter, pour s'offrir ce petit bijou dans la catégorie cottage anglais, 2,9 millions £, soit 3,3 millions € environ... L'annonce se retrouve à cette adresse.

À noter : les heureux propriétaires du manoir trouveront à l'intérieur une photographie dédicacée par Arthur Conan Doyle, qui avait expressément demandé qu'elle reste toujours dans la demeure...

Photographies : Spencers New Forest