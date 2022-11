Librairies : nouveau départ au Mans, opération sauvetage en Dordogne

Au Mans, la Librairie sans nom, spécialisée dans les livres d’occasion, était installée rue Barbier jusqu’à fin septembre. Elle est à présent située rue Nationale, en face de la salle de spectacles Comédie Le Mans. Outre leur magasin, le couple continue à faire le marché des Jacobins, le dimanche.

La structure a été lancée il y a environ 5 ans : « J’avais une grosse bibliothèque et des ouvrages hérités de mon père. On a décidé de monter la boutique après avoir été pendant un an sur les marchés », confie Frédéric Mignon, ancien critique de théâtre, à Actu.fr.

Celui qui a travaillé pour des journaux comme Libération ou Combat a notamment connu d'importants auteurs, comme Marguerite Duras ou Samuel Beckett. Pascale Mignon était de son côté secrétaire juridique à l’ordre national des chirurgiens-dentistes au moment de leur rencontre.

Spécialisée dans les livres d’occasion, la librairie propose des textes à partir de 3 €, et en moyenne autour de 6 €, que ce soit en littérature française, étrangère, poésie, philosophie. Mais également des parutions de 2022 avec un prix divisé par deux, ou encore des ouvrages rares ou sortants de l'ordinaire. « Ça participe de l’accès à la culture pour tous et du marché de la seconde main », défend Frédéric Mignon.

Leur fonds comprend entre 25.000 et 30.000 livres dont une partie seulement a été entreposée dans les nouveaux locaux. L'autre part de leur collection a rejoint l’Indre-et-Loire : « Des amis canadiens nous ont prêté leur château pour y stocker des livres. »

L’une en relance, l’autre en sursis

En parallèle, dans la commune de Ribérac, l'avenir de la librairie indépendante L’Arbre à palabres est en question. Fin août, les propriétaires de cette structure généraliste de Dordogne, Marcel Giovanetti et Jean-Yves Boucher, un couple venu du Québec, ont annoncé leur départ à la retraite pour avril 2023, « que leur commerce soit repris ou pas », relaie Sud Ouest.

« On a beaucoup aimé ces onze années, avec des clients fidèles qui nous ont portés dans les moments compliqués », explique l’un des deux libraires.

Malgré les efforts du duo arrivé de La Belle Province pour retrouver un repreneur, aucun nouvel acquéreur ne s’est déclaré : « Beaucoup se sont interrogées sur sa pérennité [de la librairie] alors que le centre-ville de Ribérac voit partir plusieurs de ses commerces dans les zones commerciales », développe Marcel Giovanetti.

En apprenant cette réalité, Catherine et Patricia, deux sexagénaires, s’engagent pour préserver la structure. Elles ont réuni pas moins de 70 personnes qui ont répondu à l’appel partagé le 7 novembre sur les réseaux sociaux. « On savait que les gens du Ribéracois étaient très attachés à leur librairie, mais on a été surpris de voir autant de monde », confie Patricia.

Association, coopérative, toutes les possibilités restent pour le moment ouvertes, mais « au moins nous aurons essayé de nous bouger », ajoute Patricia. Afin de commencer avec un capital de départ, le groupe envisage de lancer une campagne de financement participatif et de demander des subventions auprès de différents organismes. « Une fois cela acquis, il y a de bonnes raisons pour que les banques nous suivent », affirme encore Patricia.

La suite ? Une vingtaine de personnes ont d’ores et déjà pris date pour une première session de travail, avec comme objectif de « choisir un statut réaliste ». Il faudra également réfléchir au fonctionnement potentiel de la librairie : « Ce n’est pas tout de tenir la boutique et d’échanger avec les clients, il faut aussi gérer les commandes, les stocks ou encore la mise en rayon », relève un habitué du commerce, qui considère que des bénévoles seuls ne permettraient de faire tourner l’entreprise.

Et d’ajouter : « ll faudra aussi faire des animations pour donner une identité à la librairie, sans quoi on se fera dévorer par les grandes surfaces qui vendent aussi des bouquins et encore plus sur Amazon... »

Crédits : LMtv Sarthe (YouTube) / L'Arbre à Palabre