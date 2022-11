Un nouveau prix littéraire pour récompenser une BD historique

Ce nouveau « Prix BD historique Pierre Lafue/Histoire de lire » est doté par la Fondation Pierre Lafue de 5000 €.

Le réseau des librairies Canal BD, qui réunit plus de 150 librairies indépendantes en France, en est partenaire, et diffusera dans son réseau les informations sur les finalistes et le lauréat.

Le lauréat sera dévoilé et le Prix sera remis le samedi 18 novembre, sous la présidence d’Alexis Michalik, dans le cadre du Salon du livre de Versailles.

Quatre bandes dessinées sont finalistes pour cette première édition du Prix BD historique Pierre Lafue/Histoire de lire :

#J’accuse, Jean Dytar, Éditions Delcourt

Des vivants, Raphaël Metz, Louise Moaty, Simon Roussin, Éditions 2024

Klaus Barbie - La route du rat, Jean-Claude Bauer, Frédéric Brémaud – Éditions Urban Graphics par Urban Comics

Histoire dessinée des Juifs d'Algérie - De l'Antiquité à nos jours, Benjamin Stora, Nicolas Le Scanff, Éditions La Découverte

Le jury de la récompense réunit Alexis Michalik, Président d’honneur ; Nicolas Ivanoff, professeur d’histoire, président du Jury ; César Agostini, étudiant en histoire ; François de Mazières, maire de Versailles, représenté par Emmanuelle de Crépy, adjointe au maire et en charge de la culture de la ville de Versailles et par Jean-Marie Guinebert, directeur des affaires culturelles de la ville de Versailles ; Arnaud Dupont, artiste peintre, professeur de dessin ; Florence Favatier, responsable de la programmation d’« Histoire de Lire », salon du livre d’histoire de Versailles ; François Laroudie, libraire, « La Case à bulles » à Asnières, mexmbre de Canal BD, réseau de 130 libraires indépendantes spécialisées en BD ; Dominique Missika, éditrice, journaliste, auteur et historienne ; Margot Renard, enseignante-chercheuse, historienne de la BD ; Olivier Thomas, rédacteur en chef adjoint magazine L'Histoire, et Sylvain Venayre, historien, professeur des Universités, essayiste, scénariste de BD.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones