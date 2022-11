Violences et agression raciste en librairie : le suspect condamné

Majid Berdjouh se souvient de ce groupe — une dizaine de personnes — qui faisait des tours à moto, à proximité de la librairie. À l'intérieur, des invités, venus pour découvrir l'exposition. Et puis, au-dehors, le groupe se sépare et trois personnes décident d’entrer dans l’établissement : la conversation s’engage, on prend un verre. Rien ne laisse encore présager de la suite. Après une heure de civilités, les individus quittent la librairie, et Majid les raccompagne. Sur l'entrée, l'un d'entre eux se retourne et le frappe.

« Il m’a mis un coup de poing à l’arcade sourcilière. Je suis tombé et je me suis mis en boule sur le trottoir. Ils m’ont alors mis des coups de pieds en disant “Tu croyais qu’on était tes amis, sale arabe !” ». En relatant cette douloureuse séquence, Majid Berdjouh, coproriétaire de La Confiserie avec Kévin Zeguile, avait ému plus que l’interprofession.

« Ils nous ont arrosés de coups de poing. Ils m’ont dit “t’es qu’un noir, tu parles pas toi !” Ils nous ont craché dessus, ont retourné la boutique, les livres... Ils ont vidé la caisse en sortant, ils ont pris les 250 € qui s’y trouvaient. C’était sidérant. Ils m’ont menacé, m’ont dit qu’ils savaient où j’habite », ajoutait-il au lendemain de l’agression. « On en est là. On est en 2022 et il y a encore des ratonnades. »

Plaider l'autodéfense... raté

La police n’avait pu intervenir sur l’instant, mais le 18 mars, les trois suspects — l’agresseur et des sbires, manifestement bien alcoolisés lors qu’ils surgirent dans l’établissement — avaient été placés en garde à vue. Les libraires, victimes, furent également entendues. Les propriétaires avaient en effet porté plainte et cherché à médiatiser l’affaire pour surtout que ces violences ne restent pas inaperçues.

« Si nous nous sentions seuls au moment des faits, nous nous sentons désormais soutenus et cela nous a donné la force d’ouvrir ce matin », expliquaient-ils peu après. Quelques jours plus tard, à Rabastens, un rassemblement dénonçant ces actes de racismes s’était organisé devant la librairie.

L’auteur des coups aura fini devant la justice, comparaissant ce 10 novembre pour violence, injures à caractère raciste et dégradations, rapporte France 3 Occitanie. Si la sanction judiciaire est bien là, il écope en fin de compte de 70 heures de travail d’intérêt général ainsi que de deux amendes. L’un des deux autres complices sera innocenté, par manque de preuves.

De fait, les deux libraires avaient été placés en garde à vue, parce que leurs agresseurs avaient déposé une plainte même. Relaxés le jour de leur audition, ils finiront par obtenir justice ce 8 novembre.

Pour Majid Berbjouh, « le plus important est que le caractère raciste soit reconnu ». Si l’auteur des méfaits a en effet reconnu sa culpabilité, il aura toutefois tenté de la justifier en répondant qu’il n’avait fait que se défendre. Probablement la même plaidoirie qu’il servira lors de prochaines audiences prévues : il est accusé d’autres voies de fait dans la ville.

Crédits photo : La Confiserie le soir de l'agression