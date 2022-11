Fromage, yahourt et autres : dans la peau d'un jeune éleveur laitier

« Les Produits Laitiers continue de capitaliser aujourd’hui sur la création de lien avec les jeunes générations. Pour donner du corps à sa prochaine campagne de communication et gagner en crédibilité auprès des jeunes, c’est un pari que les produits laitiers relèvent avec l’agence Grinta en créant un manga inédit », indique l’interprofession dans un communiqué.

Et de surfer donc sur la mode du manga — en 2021, le genre aura connu une embellie hors norme : 47 millions d’exemplaires écoulés, 353 millions € de chiffre d’affaires, soit deux fois plus que 2020. Et si les nouveautés montent en puissance, avec 77 % de croissance, le fonds représente désormais 73 % des ventes.

Mukai se déroule donc dans une ferme laitière, pour aborder la vie de l’éleveur, ses pratiques et son savoir-faire. Une fiction qui se veut pédagogique et ludique… avec la possibilité de susciter des vocations, plus que La Ferme Célébrités. Sait-on jamais ?

Le pitch ? Attention, garanti 100 % lactose :

Mukai, c’est le nom de ce manga inédit et de son protagoniste, un jeune adolescent à la vie ordinaire qui bascule du jour au lendemain dans une aventure surréaliste. Alors qu’il mène une vie paisible à la campagne, où il travaille aux côtés de son petit frère Tomu et de leur grand-père Fumiko au sein de la ferme laitière familiale, il se voit confronté à un démon venu des enfers pour envahir la planète Terre. Ce qu’il pensait n’être qu’un mauvais rêve prend en réalité des allures de cauchemar...

Jeune garçon dynamique prêt à tout pour venir en aide aux siens, Mukai a tout pour plaire aux jeunes en quête d’aventures, mais pas que. Cet antihéros attachant évolue dans un univers explosif où se mêlent les émotions entre scènes loufoques et rebondissements.

Pour s’adresser à ce lectorat, l’agence Grinta a eu à cœur de retranscrire tous les codes du shônen, une catégorie de mangas destinés aux jeunes, dans son récit valeurs familiales, dépassement de soi, courage... Mukai aborde ainsi des thématiques qui parlent à ce jeune public souvent en quête de sens, et véhicule des messages qui lui sont chers.

Sorti ce 10 novembre, le manga a été imprimé à 20.000 exemplaires, en partenariat avec l’éditeur Omaké pour placer l’ouvrage dans 600 points de vente.

Crédits photo : Omeka