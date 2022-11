Irene Vallejo : “Je pensais que mon père était Homère

Écrivaine, historienne et philologue espagnole, Irene Vallejo est également chroniqueuse régulière au sein du journal national El Pais. Dès sa plus tendre enfance, elle se passionne pour les livres anciens, grâce à des parents grands lecteurs et une maison qui regorge de propositions littéraires. Elle s’amuse de ses premiers contacts avec la lecture : « J’étais fascinée par ces rangées de minuscules insectes noirs qui traversaient [la page] et que seuls les adultes pouvaient interpréter. »

Elle se livre dans son ouvrage L’infini dans un roseau sur cette enfance et ce rapport presque mystique à l’écrit. À ses yeux d'enfant, chaque récit avait été écrit pour elle et l'unique exemplaire se trouvait dans la bibliothèque parentale. « Et je pensais que mon père était Homère, parce qu’il me racontait les histoires de L’Odyssée », confie-t-elle au Guardian.

Plus tard, des études de philologie classique lui permettent d'étudier les périodes pendant lesquelles ces différents documents ont émergé pour la première fois. Elle ajoute : « J’ai toujours été curieuse des premières fois où les choses se sont produites. »

Son ouvrage ayant vu le jour pendant les confinements successifs propose une métaphore du livre à travers son titre, L’infini dans un roseau, qui exprime aussi « l’idée que des sentiments, des expériences, des peurs et des émotions infinis peuvent être [contenus] dans quelque chose d’aussi petit et commun ». Mais il s'agit aussi d'un hommage au philosophe français Blaise Pascal. Ce dernier « a décrit les êtres humains comme des roseaux. Il a mis en évidence le fait que nous sommes fragiles comme des roseaux, mais que nous avons le pouvoir d’apprendre et de comprendre. »

Irene Vallejo affirme par ailleurs que l'humanité a tendance à tenir les livres pour acquis, à tort, et que notre société sous-estime aujourd’hui cet objet qui fait partie de notre quotidien. Et s'il était inattendu pour elle d'obtenir un tel succès avec un texte sur l'histoire et la philologie classique, elle aura su toucher des milliers de lecteurs à travers le monde. « C’est un essai sur les ouvrages et la lecture, mais c’est aussi une grande aventure et je l’ai conçu pour qu’il soit lu avec le même genre de frisson qu’un roman. »

Elle porte dans son texte une attention toute particulière à la grande bibliothèque d’Alexandrie. Elle y présente Alexandre le Grand, à l’origine de l’édifice public, comme l’une des premières personnes (si ce n’est la première) à avoir eu un regard vraiment global sur le monde. Ouverte à tous, la bibliothèque d’Alexandrie « était donc une proposition différente dans la démocratisation du savoir ». Et de voir dans cette volonté de rassembler tous les livres de toutes les cultures et de les rendre accessibles à tous, « le premier pas vers Internet ».

