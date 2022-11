Le plus rapiat des milliardaires fête ses 75 ans

En février dernier, Picsou Magazine a célébré ses 50 ans, mais Uncle Scrooge de son nom américain fête pour sa part ses 75 ans d’existence. Et ce 4 novembre est sorti un hors-série qualifié par ses soins d’exceptionnel : il est tout en or. Du moins, la couverture est-elle dorée. Mais ne cherchez pas à la revendre, on vous rirait au nez : on ne devient pas milliardaire en dépensant de l’argent. Particulièrement pour sa propre gloire.

Balthazar Picsou est né à Glasgow. Il appartient au clan des McPicsou, une vieille famille écossaise désargentée qui vit dans un château délabré et hanté. Imaginé par Carl Barks, c’est en décembre 1947 que Donald — apparu en 1934 — se découvre un vieil oncle plus que fortuné. Scrooge McDuck, aussi immensément riche et entreprenant que Donald est pauvre et malchanceux.

Le premier numéro est corrélé à la période et dans Noël sur le Mont Ours, Donald rencontre Picsou, encore personnage secondaire, mais voué à un grand destin. Balthazar a d’ailleurs des racines extrêmement littéraires : il découle en réalité du personnage de Charles Dickens, Ebenezer Scrooge dans A Christmas Carol (paru en 1843, et traduit sous Un chant de Noël en français, chez Librairie Hachette). Tous deux ont en commun une avarice hors du commun — et une différence majeure : l’un est un humain misérable, l’autre un canard pété de cash.

Autre détail amusant : c’est avec le capitaliste Picsou que l’éditeur du Journal de Mickey décide de combattre, en France, l’essor de Pif Gadget, intimement lié au parti communiste hexagonal… Ainsi, Picsou Magazine reprend strictement la même formule : des planches de BD, des jeux et un jouet accompagnant la publication.

Pour accompagner les bougies (volées dans une église, certainement… pas de raison de dépenser de l’argent) du gâteau (qu’on ressort chaque année sans y toucher), un numéro spécial sort donc avec 345 pages. Les histoires qui y sont racontées sont constitutives du personnage : son rapport à sa fortune et à son passé — et deux aventures inédites en France le complètent.

Un numéro anniversaire ne saurait être complet sans les grands maîtres de l’univers, Carl Barks et Don Rosa. La rédaction a choisi quatre de leurs pépites pour enrichir les deux grandes histoires et pour montrer que leur héritage continue d’inspirer les auteurs d’aujourd’hui.

Édité en France par Unique Heritage Media, Picsou Magazine participe de l’offre globale de l’éditeur.

Crédits photo : Frantisek_Krejci CC 0