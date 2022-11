Pour Noël, l'Italie reçoit Éric Chevillard en cadeau

Éric Chevillard est considéré l’un de plus importants et novateurs auteurs français contemporains. Ses romans, publiés aux Éditions de Minuit, sont traduits en 14 langues, dont l’italien. Il est en effet publié en Italie par une petite et jeune maison d’édition passionnée par la France, qui a dans son catalogue des auteurs tels qu’Alexandre Vialatte et Pierre Jourde.

Le 17 novembre, sortira en Italie un roman que son traducteur et éditeur, Gianmaria Finardi, décrit comme « plein d’ironie et de sagacité », intitulé Santo cielo en italien et initialement publié en 2015 chez Minuit. Il s’agit du « roman de Noël » de Prehistorica, qui entend ainsi célébrer la fin de l'année aux côtés de l’un de ses auteurs les plus significatifs.

La tournée italienne

« Chevillard s’amuse ici à peindre un au-delà très original, se confirmant comme un auteur ineffable et surprenant, idéal pour le lecteur qui veut se laisser surprendre », affirme le traducteur éditeur qui a fait connaître cet auteur en Italie, non seulement par ses livres (Prehistorica en a déjà traduit quatre romans), mais aussi en chair et en os !

En effet, à partir du 21 novembre, Chevillard sera le protagoniste d’une tournée italienne comprenant six étapes (notamment dans le Nord de l’Italie) : Turin, Milan, Bologne, Padoue, Rovereto et Parme.

La tournée sera accueillie dans des librairies indépendantes et impliquera également des institutions telles que Il Circolo dei lettori di Torino (qui collabore notamment avec le Salone internazionale del Libro de Turin), l’Institut Français de Milan et l’Alliance Française de Padoue.

Crédits photo : Prehistorica