Dominique Mongin distingué par l'Académie des sciences morales et politiques

Comment les découvertes dans le domaine de l’énergie atomique se sont-elles concrétisées des décennies plus tard par des armements d’une puissance inconnue ? Comment est-on passé d’une arme « super-conventionnelle » à une arme « politique », visant à empêcher un agresseur potentiel de passer à l’acte ? Parler d’arme de « non-emploi » est-il un contresens ?

La dissuasion nucléaire a-t-elle été opérante pendant la Guerre froide et quelle est son utilité depuis ? Son objectif aurait-il pu être atteint si n’avaient été démontrés les dégâts inacceptables que ces armements « prêts à l’emploi » sont à même de provoquer, en dernier recours et en riposte ? Que recouvrent les notions d’« autonomie stratégique » et de puissances nucléaire « secondaires » ?

Quels défis posent la dissémination de telles armes et le régime de non-prolifération ? Où en est le désarmement nucléaire ? Peut-on dresser une typologie des « crises nucléaires » ? Autant de questions traitées par Dominique Mongin, auteur en 1991 de la première thèse universitaire soutenue en France sur l’histoire de l’armement nucléaire français.

Dominique Mongin, docteur en histoire, enseigne à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) et à l’École normale supérieure (ENS-Ulm). Il a publié notamment Résistance et Dissuasion (Odile Jacob, 2018), et Les 50 discours qui ont marqué la Seconde Guerre mondiale (Archipoche, coll. Archidoc, 2019).

Ce prix annuel est décerné au meilleur travail original, livre, brochure, note ou notice, écrit en français, imprimé ou manuscrit, fait dans la période des deux années précédentes sur l’organisation, le régime ou le fonctionnement des ministères militaires (guerre ou marine) français ou étrangers, administration centrale, commandement, officiers, troupes, services divers. Il pourra être attribué à un ouvrage traitant de stratégie militaire.

Dominique Mongin succède à Jean-René Van der Plaetsen, écrivain et journaliste, distingué en 2021 pour son ouvrage Le métier de mourir, aux éditions Grasset.

