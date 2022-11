Le CNL et la Région Occitanie signent un contrat en faveur du livre

Assisteront également à cet événement Serge Regourd, président d’Occitanie Livre & Lecture, Pierre Martinez, maire de Sommières et président de la Communauté de communes Pays de Sommières, et les représentants des associations professionnelles ADA pour les auteurs, ERO pour les éditeurs et ALIDO pour les libraires.

L’État - Direction régionale des affaires culturelles Occitanie et Centre national du livre (CNL) - et la Région Occitanie s’engagent à développer une politique commune pour soutenir le développement du secteur du livre dans la région Occitanie.

L’Occitanie, qui bénéficie depuis 2015 de conventions cadre (2015-2017, 2018-2021), va se doter d’un nouveau cadre pour 2022-2024, faisant de l’Occitanie la première région de France à relancer cette dynamique.

Ce nouveau contrat de filière livre, concernant auteurs, maisons d’édition et librairies, va proposer des dispositifs de soutien élaborés en concertation avec les professionnels du livre et l’agence Occitanie Livre & Lecture, comme par exemple un nouveau programme pour favoriser la présence d’auteurs en librairie. Dans un contexte marqué par de profondes mutations des industries culturelles, les signataires vont renforcer leur collaboration pour s’accorder autour de trois axes prioritaires :

• Le développement et la pérennisation de la filière et des acteurs de la chaîne du livre

• Le maillage du territoire

• L’élargissement du lectorat

Afin de relancer l’économie de cette filière dans la région et de contribuer à un véritable équilibre de ses divers territoires (rural, urbain, littoral, massifs...), les partenaires financeront des projets pour soutenir la vitalité de la création, améliorer l’accès à l’offre éditoriale et promouvoir le réseau des points de vente en Occitanie. L’enjeu de la professionnalisation, de la formation et de l’évolution des emplois reste quant à lui prioritaire.

La lecture constituant la première voie vers la connaissance, les partenaires viseront à promouvoir l’accès aux livres et à leur diffusion en favorisant la rencontre des publics avec l’auteur, l’illustrateur, le traducteur, le bibliothécaire, le libraire ou encore la manifestation littéraire, et ce afin de contribuer à l’égalité des chances.

Le contrat de filière permet ainsi de soutenir les acteurs en région, en amorçant leur reprise économique et constitue un mécanisme structurant pour l’ensemble de la profession en Occident.

À LIRE:Festivals, accessibilité, diffusion, le Livre dans le budget 2023

Dispositif commun doté d’un budget annuel de 660.000€, abondé pour moitié par la Région et pour moitié par l’État (la Drac et le CNL), ce contrat de filière constitue ainsi un levier d'intervention complémentaire des dispositifs nationaux et régionaux pérennes. C’est à l’agence Occitanie Livre & Lecture qu’a été confiée la mise en œuvre de cet ambitieux programme.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY SA 2.0)