Marseille : le 3e arrondissement accueillera sa première bibliothèque

Ce vendredi matin, le conseil municipal se réunissait pour voter le rachat d’anciens locaux industriels d’une surface utile de 3500 m2. Un ensemble de trois constructions aujourd’hui inoccupées, dont la façade donne sur la rue Loubon.

Il s'agit d'un groupe d'anciens bâtiments datant du XIXe siècle, dont l'extérieur pourrait être conservé dans le cadre de la rénovation. D’après l’ordre du jour, on pouvait lire qu’un accord avait déjà été trouvé avec le propriétaire de cet ancien bureau de Poste pour un prix de 2,145 millions €. Le financement s'effectuera, pour partie, par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Samia Ghali, maire adjointe de Marseille et responsable de la relation avec l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) assure à MadeinMarseille : « L’idée est d’aller vraiment très, très vite. Les financements sont là. »

Contre les inégalités culturelles

Sans se prononcer sur la date d’ouverture, la ville annonce dans un communiqué : « La création d’une médiathèque répond à un besoin exprimé de longue date par les habitants et associations de quartier. Son ouverture à venir viendra réparer une inégalité d’accès à la culture dans cet arrondissement, qui souffre depuis de trop nombreuses années d’un manque structurel d’équipement public ».

Le maire des 2e et 3e arrondissements de Marseille, Anthony Krehmeier, rappelle que cette friche industrielle à l’abandon « que l’on appelle joliment : “la fabrique de Loubon” » pourrait garder ce nom une fois rénové en médiathèque. Un tel établissement serait une première pour cet arrondissement de 52.000 habitants « qui ne compte pas même une bibliothèque ». Ce serait en revanche le 10e établissement de prêt de la ville.

Nassera Benmarnia, élue elle aussi dans les 2-3e, et adjointe aux espaces verts à la mairie centrale, explique : « La seule [bibliothèque] qui existait est itinérante, celle du collectif “Les Brouettes”. Elle déambulait de rue en rue pour pouvoir proposer des temps de lecture aux enfants ».

Plus qu'une médiathèque

Le communiqué du 1er novembre assure que la structure sera « pensée en dialogue avec les habitants, les associations et les structures éducatives ». Et d'ajouter : « La médiathèque sera conçue comme un équipement culturel de proximité ouvert sur le quartier. Elle comprendra, outre les collections et les salles dédiées à la lecture, des espaces ouverts à de multiples activités artistiques culturelles, éducatives, ludiques et conviviales. »

Avant de conclure : « Grâce à ce nouvel équipement, la Ville de Marseille poursuit son travail de lutte contre les inégalités sociales et territoriales, et le développement de l’accès à la culture pour toutes et tous. »