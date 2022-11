Une religieuse centenaire devenue sauveuse de livres anciens

En 1966, la ville de Florence subit plusieurs vagues d’inondations, où le fleuve Arno draina d’importants flots de boue. Début novembre de cette année, le niveau de l’eau monte dangereusement : le Ponte Vecchio, édifice du XIVe siècle est l’un des premiers à donner les signes d’alarme. Les boutiques installées sont rapidement sinistrées et le reste de la ville ne tardera pas à devenir un vaste marécage.

Des dizaines de milliers de personnes perdront leur habitat, on déplorera 34 morts et près de 6000 commerces détruits. Et parmi les lieux publics, la Bibliothèque nationale centrale de Florence assiste, impuissante, à la destruction de collections entières. Des centaines de milliers de volumes seront au mieux endommagés, au pire détruits. L’UNESCO dressera un bilan catastrophique, considérant que « plus de deux millions de volumes rares et irremplaçables et d’innombrables manuscrits sont sérieusement endommagés ».

L'art de la reliure

Mère Maria Letizia, née le 16 octobre 1915, nous apprend La Repubblica. Sa passion pour l’univers monacal viendra vers l’âge de 10 ans, après la lecture de la vie de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Tout devint clair pour elle, et la vocation arrive. Un projet de vie qui bouleversa son père, et que sa mère ne connut pas, disparue quand Maria avait 15 ans.

Devenue religieuse en 1940, elle prit le nom de Sœur Letizia, le prénom de sa mère. Puis, en 1968, deux ans après les inondations, elle tombe malade et doit subir une lourde intervention. Après sa convalescence, elle décide d’apprendre l’art de la reliure au monastère bénédictin de Santa Maria à Rosano (Rignano sull'Arno), à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Florence.

« Des camions entiers d’ouvrages arrivaient pour que nous puissions les nettoyer de la boue qui les avait ensevelis, avant d’être expédiés à l’abbaye de Noci, pour restauration. Il y en avait partout », se souvient-elle.

Avec les sœurs qui furent mobilisées, de ce sont des dizaines de livres et parchemins du XVIIe et XVIIIe siècle qui furent traités, « soigneusement lavés et traités dans notre atelier. Durant des mois, nous avons nettoyé les manuscrits de toute cette crasse ».

De nombreux volontaires avaient été mobilisés, venus de la capitale toscane, pour faire face à l’urgence. Et le monastère de Bitonto devint un refuge pour tous ces jeunes et religieuses, soucieux d’apporter leur contribution.

Crédits photo : La Nazione