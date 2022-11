Arthur de Pins : “Zombillénium dévoile le monstre qu'on abrite”

Quatorze ans qu'Arthur de Pins a entamé ce cycle, désormais achevé : « Terminer une série au bout de tant d’années, ça fait toujours bizarre. Mais il faut savoir que les “au revoir” se font en plusieurs étapes quand on est auteur. Il y a ce moment où l’on termine le livre, où l’on dessine les personnages pour la dernière fois. Et puis l'album sort. Les personnages sont alors dans la nature : là, j’ai éprouvé un baby blues semblable à celui ressenti après le film. »

Pour autant, suite au long métrage d’animation, l’auteur retrouverait les personnages avec la BD, alors qu’avec cet ultime séquence, « c’est vraiment une façon de se dire qu’on laisse les gamins partir ». Et d'évoquer, les yeux brillants de larmes retenues (j'en fais trop, là ?) des premiers retours de lecteurs : « En dédicace aussi, les fans sont contents de la fin, c’est bien bouclé, bien terminé. »

Last, certes, but not least : Arthur de Pins se consacrera à d'autres projets, mais n'abandonne pas totalement le parc. « Peut-être que je referai un truc lié à Zombillénium. Quelque chose dans le même univers comme un spin off, mais en tout cas c’est certain, un cycle se termine. »

Un éditeur indispensable

Or, il en est un sans qui « rien de tout cela n’aurait débuté ». Pour rappel, en 2008, Frédéric Niffle, alors rédacteur en chef du journal Spirou, lui commande une couverture avec des monstres pour Halloween. « Quand il a vu le résultat, il m’a demandé si je n’aurais pas une idée pour six planches mettant en scène ces mêmes monstres : Zombillénium a vraiment commencé comme ça ! »

Le rôle de Frédéric Niffle ne s’est pas arrêté là : « C’est un éditeur qui se soucie des lecteurs et de leur fournir des réponses, des résolutions. C’est lui qui m’a notamment conseillé, à partir du tome 5, d'arrêter avec les nouveaux personnages, pour boucler la trajectoire des protagonistes existants. Le meilleur conseil du monde. » Car si la galerie de personnages du parc ne cessait de s’étoffer jusqu’alors, il était temps, d’après l’auteur, de savoir se recentrer sur ce qu’il se passe pour chacun.

« C’est très facile de mettre des mystères, mais il est beaucoup plus délicat de délivrer des réponses. Il a fallu que je me mette à boucler les arcs des différents protagonistes pour réussir à appréhender le cycle dans sa globalité – là, ça a commencé à sentir la fin. » Lancer le storyboard, rester concentré et produire une belle fin : « J’ai même ajouté un petit épilogue, pour terminer plus en douceur. »

La Lutte des classes

Le premier ouvrage traitait de la rivalité entre zombies, le deuxième faisait état des rapports entre les humains et les monstres... Dans le troisième débarquait Jagger, nouveau patron carnassier ultra libéral : chaque opus avait son propre thème toujours autour d’un même sujet, la lutte des classes. Alors l’auteur aura-t-il eu assez de six livres pour faire état de l’exploitation des « monstres » par des patrons peu scrupuleux ?

« Je pense que oui. Sauf peut-être pour ce fameux spin off avec Francis, le premier directeur du parc. J’aimerais raconter l’histoire de la genèse de Zombillénium qui est effleurée dans le générique du film d’animation. Je ne sais pas quand, mais ce serait le point d'orgue de ce sujet. Je suis content d’avoir eu cette ampleur : j’ai eu le temps d’en dire beaucoup sans le surexploiter. » Capitalisme et société de consommation en auront donc pris pour leur grade tout au long de ces quatorze années.

Pour ce dernier tome, Arthur de Pins nous plonge dans le monde de la télé-réalité et des paris sportifs, soit deux sujets qui nous environnent au quotidien. L’idée du combat de sorcières n’est pas nouvelle, explique-t-il : « Si beaucoup des idées et des personnages de la série sont venus petit à petit, voir assez tardivement, comme Charlotte/Lucie et Hector, arrivés avec le film, ou encore Jagger qui est apparu seulement dans le troisième, l’idée du duel de sorcière m’est venue il y a très très longtemps sans que je sache où la caser. »

Inspiré par divers univers, Arthur de Pins poursuit : « Dans Gunnm il y a le motor-ball, dans Cobra il y a le rug-ball, dans Harry Potter il y a le Quidditch et moi aussi je voulais mon sport. » Encore fallait-il trouver lequel et en établir les règles. « C’est Merwan Chabane, auteur de la BD Mécanique Céleste, qui m’a aidé pour ça. » Dans ce futur post-apocalyptique « un peu à la Mad max » de Mécanique Céleste, tout se règle à la balle au prisonnier.

« Je lui ai demandé comment il avait fait pour trouver son sport, il m’a tout simplement expliqué qu’il avait choisi un jeu auquel il jouait dans la cour de récréation étant enfant. Alors j’ai choisi l’Épervier qui me permettait d’inclure des zombies dans les scènes. » Mais il restait un souci : « Si j’ai eu l’idée il y a un moment, un sport donne un rythme à l’histoire qui ne peut pas être expédiée en quinze planches. »

Alors, après un tome 5 haletant, maintenant que tout le monde a été mordu, que le parc Zombillénium a été réduit en cendres, « on est clairement passé à autre chose. » Ici, plutôt que de reprendre une dynamique habituelle entre le parc et les habitants du village voisin, tout se passe dans l’enceinte de Grand Sabbath Derby, construite pour l’occasion. Si les sorcières sont au centre de l’histoire, Gretchen reprenant sa place de protagoniste, « ce n’est pas qu’une course », explique Arthur de Pins, et d'ajouter : « J’ai voulu replacer les zombies et les gens du parc qui interviennent à la fin pour rappeler que c’est tout de même un récit chorale. »

Ce n'est qu'un au revoir

Série animée pour la télévision, deuxième long métrage en projet, la suite s’annonce encore radieuse pour le parc aux monstres. Et pour se projeter encore davantage dans l’univers de Zombillénium, le temps d’une journée le 5 novembre, le Parc Spirou à Monteux en Provence s’affichera aux couleurs de la saga.

Car depuis quelque temps une part du parc d’attractions d’Arthur de Pins a pris corps sous la forme d’une tour de chute. « C’est hyper impressionnant de voir son œuvre prendre vie avec cette attraction, surtout au moment où ils ont construit la statue de Gretchen. » Quant à savoir si oui ou non l’auteur a su braver les hauteurs et se prendre pour son héroïne sur son balai skateboard, c’est une autre histoire...

Mais avant de partir, il nous fallait éclaircir un dernier point : comment fonctionne le système de transformation par morsure ? Comment devient-on un monstre de Zombillénium ? « C’est une question que posent beaucoup de gens. Ce qui était une sorte de gag dans le premier volume est devenu quelque chose central pour la suite. Et s’il y a ce petit truc flottant, presque nébuleux autour de la transformation, une chose est claire : dans Zombillénium on devient le monstre que l’on a été dans la vie. »

Propos recueillis par Noé Megel et Barbara Fasseur.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)