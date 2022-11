Les livres meurent quand ils ne circulent plus dans le tissu social

Les initiatives liées à la lecture, telles que le bookcrossing, la transformation de vieux bâtiments ou structures, comme les cabines téléphoniques, en livres, et la construction de bibliothèques grâce à des dons, sont aujourd'hui répandues dans différents pays. Voici deux exemples italiens emblématiques d'initiatives individuelles ou communautaires visant à accroître la présence du livre dans les zones urbaines.

Des livres en commun, un acte de générosité

Le professeur d'université sicilien Pietro Piro est le fondateur de la bibliothèque Veni Creator Spiritus, créée en 2020 dans un entrepôt abandonné de Termini Imerese, près de Palerme.

La bibliothèque est née de l'initiative individuelle du professeur qui a décidé de mettre en commun ses livres - un acte de grande générosité. Il s'agit de milliers de livres qui reposaient immobiles dans son bureau.

« Je crois que les livres - c'est une idée directrice de la Bibliothèque - meurent lorsqu'ils ne " circulent " plus dans le tissu social, le saupoudrant d'une nouvelle vie. Mes livres commençaient à mourir d'asphyxie. Pour les sauver, je devais les mettre en commun, et je pense que c'était une bonne intuition », a déclaré le professeur.

Le mécanisme des dons

La bibliothèque est un établissement privé qui dépend du travail des bénévoles et ne reçoit aucun financement public. Les citoyens participent occasionnellement à certaines dépenses comme le loyer, et les livres eux-mêmes arrivent par donation. Tous les types de livres sont acceptés, à l'exception des livres scolaires. La bibliothèque s'adresse donc à tous et propose des livres pour l'étude, mais aussi pour une lecture agréable et récréative.

Mais en plus de recevoir des dons, la bibliothèque fait également des dons de livres, une vocation certes, qui correspond à un projet de circulation de la culture dans la société, mais en même temps une nécessité, dictée par l'exiguïté des locaux de la bibliothèque, qui se trouvent en fait dans un petit entrepôt dans ce qui était autrefois l'une des rues les plus importantes de la ville, mais qui est aujourd'hui à l’abandon.

La bibliothèque est comme une “pharmacie”

L'initiative "Du pain pour l'esprit", qui consiste à donner aux jeunes un livre dans un sac de pain, est née d'un constat : « Nous considérons que la présence de livres dans les foyers va de soi, mais je peux vous assurer que ce n'est pas toujours le cas », déclare le professeur.

La bibliothèque est en effet fondamentale, car, comme une pharmacie, elle fournit divers remèdes pour chaque maladie. « La lecture est une nourriture qui peut guérir. Cependant, tous les livres n'ont pas le même effet. Et surtout, tous les livres ne conviennent pas à tout le monde en même temps. C'est pourquoi la bibliothèque est un atout essentiel. Parce que cela permet de disposer de différents médicaments pour différentes blessures. »

L'économie du don : entre espoirs et incertitudes

Cependant, le professeur, malgré son tempérament visionnaire, n'est pas toujours positif quant à l'avenir et au présent : « Bien que je voie la solution à de nombreux problèmes dans la dynamique du don, je me rends compte qu'à l'heure actuelle, le potentiel de coopération et de croissance spirituelle est limité par une culture de la possession et du succès qu'il ne sera pas facile d'éradiquer. »

Et d'ajouter : « Je ne crois pas non plus qu'elle puisse être éradiquée par une catastrophe, une pandémie ou une dévastation climatique. L'âme a son propre temps et a besoin de temps pour comprendre et changer. C'est pourquoi d'immenses Bibliothèques sont nécessaires. Pour préserver à travers les siècles les graines de sagesse qui fleuriront dans un temps qui n'est probablement pas le nôtre. »

Par ailleurs, la bibliothèque a été accueillie avec beaucoup d'affection et de participation par la communauté, qui a fait preuve d'une solidarité particulière pendant la pandémie. « Les vraies difficultés commencent maintenant, car une bibliothèque basée sur le don ne peut exister sans une grande solidarité et une grande affection de la part de tous », explique le professeur.

Une librairie atypique qui donne des livres

Ce genre d’initiatives sont présentes aussi dans d’autres coins d’Italie. Par exemple, une librairie de quartier a été créée en septembre 2022 à Oregina, un quartier de Gênes. Cette librairie est assez particulière, car elle fonctionne selon l'économie du don : tout le monde peut prendre ou donner un livre.

En moins d'un mois, près d'un millier de livres sont arrivés sur les étagères de la librairie installée dans le siège de la Spi CGIL (le syndicat italien des retraités), rue Balestrazzi, à Oregina.

Il s'agit d'une initiative similaire dans son esprit à celle du professeur de Termini Imprese, mais qui n'émane pas de l'individu ? Dans ce cas, les associations sont les protagonistes et le projet est collectif, comme l'explique l'un des initiateurs, Davide Toso : « J'ai discuté avec Enrico Pagliolo, responsable du siège du Spi Cgil de rue Balestrazzi, qui m'a proposé de créer une librairie où les gens pourraient apporter et prendre des livres. Une sorte de bookcrossing ».

Les dons ont été si nombreux que les membres de l'association ont dû demander au secrétaire provincial du Spi 400 euros, qui ont servi à acheter des étagères pour la librairie. Aujourd’hui, elle accueille déjà plus de neuf cents volumes.

Davide Tosi a évoqué enfin la possibilité d'ouvrir une autre librairie dans le quartier afin de créer un circuit de librairies de quartier, qui serait un espace social et culturel où des événements liés au livre pourraient être organisés.

Crédits photo : Veni Creator Spiritus