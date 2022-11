La correspondance “amoureuse et intelectuelle” de Maria Casarès et Camus

100 après la naissance de Maria Casarès, l'actrice et maîtresse d'Albert Camus, le documentaire Maria Casarès et Albert Camus, toi, ma vie sur la correspondance entre les deux amants sera diffusé le vendredi 25 novembre à 22h35 sur France 5. Cette dernière a été révélée et publiée seulement en 2017.

Elle nous plonge dans l’intimité secrète de deux amants fascinés l’un par l’autre et guidés par leur œuvre théâtrale et littéraire, qui est au cœur de leur relation. La scène est leur lieu privilégié, là où se jouent pleinement leur complicité et leur passion commune pour le théâtre.

Pendant seize années, les deux amants vont s’aimer, se perdre, se retrouver et s’écrire plus de neuf cents lettres.

Ce qui les unit aussi c’est ce sentiment d’exil qu’ils portent en eux. L’Espagne pour Maria, elle n’y retournera qu’à la mort de Franco en 1975, et pour Albert, l’Algérie, son pays.

Portée par ces deux héros magnifiques, le film raconte leur histoire d’amour romanesque depuis leur première nuit le 6 juin 1944 jusqu’à la mort brutale de Camus en 1960.

Ce qui rend ces lettres précieuses, c’est qu’elles révèlent l’âme de ces deux grands artistes. Au fil des années, leur rapport amoureux se sublime dans un rapport à l’existence et au monde.

Pour Maria Casarès, après la mort de Camus, seul le théâtre lui permet de se reconstruire. Et de la sauver. « Qu’est-ce que le théâtre ? C’est un miroir où l’on se regarde dans l’abîme et puis on s’y jette ».

Écrit et réalisé par Elisabeth Kapnist, le documentaire dure 60 minutes.

Crédits photo : France Télévisions