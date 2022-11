Nathalie Rheims à la recherche de Marcel Mouloudji

L’écrivain sent alors remonter en elle les émotions qu’elle a traversées au cours de sa relation amoureuse, qui aura duré un an, avec cet artiste hors du commun.

Ce texte n’est pas un récit biographique, mais bien un roman, puisque l’approche littéraire de Nathalie Rheims est à la fois subjective et impressionniste, et que jamais le nom de cet homme n’est prononcé. Et pourtant, il est là, derrière chaque ligne, irradiant l’écriture de sa présence magnétique, pareil à celui qu’il est resté dans nos mémoires, symbole de cette époque si lointaine et pourtant si proche, où l’esprit de révolte et l’âme poétique régnaient sur les cœurs.

Les éditions Léo Scheer en proposent ici les premières pages et la rencontre avec Marcel Mouloudji dont les chansons parsèment l'ouvrage :

Nathalie Rheims est écrivain. Au long des jours est son 23ème livre.