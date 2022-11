Un livre fait le coming out des grands génies d'antan

Empereurs, rois, écrivains, intellectuels ou artistes.... De la Grèce classique à la Rome antique, puis le Moyen Âge, la Renaissance ou le XIXe siècle, les grandes figures homosexuelles sont « outées » par Álvaro J. Sanjuán.

Ce dernier a débuté un travail méthodique de redécouverte des personnalités « uraniennes » dès l’âge de neuf ans, à travers le compositeur russe Piotr Tchaïkovski. Au fil du temps, la liste s’allonge, jusqu’à devenir un blog en 2008, plus tard un podcast, et aujourd’hui un ouvrage publié chez l’éditeur, Plan B.

Pour son émission et ce livre, il s’est par ailleurs appuyé sur les différentes recherches d'universités américaines, anglaises ou françaises, menées à partir des années 1960 et 1970. Peu diffusées, car trop scolaires, il a souhaité les vulgariser pour le plus grand nombre.

Pourquoi révéler leur homosexualité ?

« Une histoire séculaire de persécution nous précède », développe-t-il auprès d’El Diario, et d’ajouter : « Du IVe au XVIIIe siècle, il a existé des lois spécifiques réprimant ce qu’on appelait alors, la sodomie », dans des sociétés où les dogmes religieux s’imposaient dans des villes comme la Florence de la Renaissance, où « les amitiés particulières » étaient pratiquées dans des proportions élevées.

Face aux questionnements sur la nécessité ou non de révéler l’homosexualité de tous ces personnages, le professeur d’histoire de l’art répond par une autre interrogation : « S’il n’est pas capital de parler de l’homosexualité de Léonard de Vinci, pourquoi est-il crucial de discuter de l’hétérosexualité d’Henri VIII ? » Et de continuer : « Le nombre de femmes avec lesquelles il était est répété maintes et maintes fois et personne ne dit “qu’importe avec qui il a couché”. En outre être gay, c’est plus que coucher avec quelqu’un. »

De cette liste de noms découle une autre question : comment être assuré de cette homosexualité ? « Je dirais que c'est presque certain à 100 %. Les preuves sont claires et évidentes. Dans de nombreux cas, nous avons des lettres ou des témoignages de l’époque. Il s’agit de preuves circonstancielles, mais nous devons garder à l’esprit que personne n’aurait pu l'écrire explicitement, puisque qu’ils auraient risqué essentiellement la peine de mort. » Il ne nie pas en revanche la bisexualité éventuelle de certaines de ces figures.

D’Alexandre le Grand à George Washington

Álvaro J. Sanjuán est formel : l’homosexualité de Cervantes, Shakespeare, George Washington, Hans Christian Andersen, Michel-Ange ou Alexandre le Grand « a été gommée » par « l’historiographie traditionnelle ». Il développe : « Elle a toujours été effacée au moment où ils devenaient des personnalités importantes ou des personnages historiques. » Il cite l’exemple du petit-neveu de Michel-Ange qui avait décidé d’imprimer l'œuvre poétique de l'artiste avant de se rendre compte que le maître s’adressait aux hommes. Il a alors changé les terminaisons et accords pour transformer le masculin en féminin...

En outre, il rappelle les procès de Léonard de Vinci accusé avec plusieurs habitants de Florence, de sodomie, pour des raisons largement politiques, ou celui d’Oscar Wilde qui termina en prison. Newton a vécu de son côté 15 ans avec un homme, un autre professeur à l’Université. Plus tard, il rencontre Nicolas Fatio, aussi scientifique, à qui il a envoyé plusieurs lettres lui proposant de résider avec lui.

Quant à Richard Coeur de Lion, plus surprenant, les chroniqueurs de son règne évoquent une flagellation en 1191 « pour un péché indiscutablement d’ordre sexuel », « probablement un accouplement avec les hommes », affirme Histoire Normandie. Néanmoins, en parallèle, le chroniqueur Roger de Hoveden prête au souverain « des ardeurs libidineuses » à l’encontre de femmes qu’il n’hésitait pas à enlever...

Au sujet du grand auteur de l’Espagne, Miguel de Cervantes, Álvaro J. Sanjuán explique : « Aujourd’hui, nous pouvons penser qu’il était homosexuel. Il évoluait dans des milieux homosexuels dans une époque où être un inverti signifiait être potentiellement exécuté. Ce serait donc étrange qu’un hétérosexuel mette sa vie en danger de la sorte. » En outre, jusqu’au XXe siècle, son ascendance juive a également été cachée.

L’un des plus importants guerriers de la France d’Ancien Régime, Le Grand Condé, était lui célèbre pour son homosexualité, jusqu’à être contraint par le Roi Louix XIV lui-même, à épouser une femme. Virilité et hétérosexualité ne sont ainsi, historiquement, tout sauf liées.

À propos de La Recherche de Marcel Proust, juif et homosexuel, Antoine Compagnon nous avait confié il y a peu : « Il n’était pas question pour Proust de faire de son héros et narrateur un juif ou un inverti. Les choses ont changé depuis : il m’est arrivé de dire que pendant longtemps, il était lu, bien qu’il fut juif et homosexuel, et puis il est arrivé une période, à partir des années 70-80, où, au contraire, on s’est beaucoup intéressé à cette œuvre, parce qu’elle était celle d’un juif et d’un homosexuel. Les sensibilités évoluent et peuvent encore évoluer. »

Depuis la saison 2 de son podcast, Álvaro J. Sanjuán traite aussi des lesbiennes cachées de notre Histoire partagée.

Crédits visuel : Plan B